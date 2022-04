U Srbiji do deset sati glasalo 9,59 birača

Beograd, (MINA) – U Srbiji je do deset sati glasalo 9,59 odsto upisanih birača, saopšteno je iz Republičke izborne komisije (RIK).

Prema prvim podacima RIK-a o izlaznosti, u beogradskom regionu glasalo je 8,53 odsto birača, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije 8,02 odsto, Vojvodine 12,32 odsto i u regionu Južne i Istočne Srbije 9,15 odsto.

Sva birališta otvorena su u sedam sati, osim jednog u Novom Sadu, koje je otvoreno kasnije zbog, kako je saopšteno iz RIK-a, tuče članova biračkog odbora.

To je ujedno i jedina nepravilnost koja je za sada uočena od RIK-a, prenosi N1.

Nevladina organizacija CeSid saopštila je da su do deset sati, njihovi posmatrači na biračkim mjestima zabilježili nepravilnosti koje se tiču nepoštovanja procedura, dok je na jednom mjestu dozvoljeno glasanje osobi koja nije upisana u izvod iz biračkog spiska.

Na izborima su do sada glasali, između ostalih, i predsjednik Srbije, koji se i ove godine kandidovao, Aleksandar Vučić, kao i predsjednički kandidati Zdravko Ponoš, Boško Obradović, Miloš Jovanović, Milica Đurđević Stamenkovski, Biljana Stojković.

Svoje glasačko pravo iskoristila je premijerka Srbije Ana Brnabić, više ministara u njenoj Vladi, kao i lideri opozicionih stranaka Dragan Đilas i Boris Tadić.

Birališta u Srbiji se zatvaraju u 20 sati.

