U BiH se nastavlja potraga za nestalima

Jablanica, (MINA) – Stanje na poplavama i klizištima pogođenim područjima i dalje je izuzetno teško, a akcije potrage i čišćenja nakupljenog nasipa i materijala nastavljene su i danas.

Voda i odroni uništili su desetine kuća i oštetili infrastrukturu, a ima i žrtava, prenosi N1.

“Bosna i Hercegovina je aktivirala je Mehanizam civilne zaštite Evropske unije (EU), a timovi za reagovanje stići će na lice mjesta”, potvrdio je šef Delegacije EU u BiH Luigi Soreca.

Načelnik opštine Jablanica Damir Šabanović proglasio je dane od nedjelje do utorka Danima žalosti povodom tragične smrti sugrađana u prirodnoj nesreći koja je zahvatila jablaničko područje.

