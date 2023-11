Spajić: Vlada odložila popis za nedjelju

Podgorica, (MINA) – Vlada je na elektronskoj sjednici izglasala odluku o odlaganju popisa za nedjelju, rekao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je na konferenciji za novinare rekao da postoje trenuci, odluke i postupci kroz koje društvo sazrijeva.

„Večerašnja odluka opozicije, kao i upravo izglasana odluka na elektronskoj sjednici Vlade o odlaganju popisa za 3. decembar je upravo korak u tom pravcu“, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, to je dokaz da sazrijeva nova politička svijest kojoj je interes društva i države iznas svega, iznad partije, vjere i nacije.

„Možda ima i onih koji misle da je ovih mjesec blo gubljenje vremena, da smo bespotrebno odugovlačili proces, međutim za mene je to jako bitno za pomirenje Crne Gore isam proces pristupanja Evropskoj uniji“, poručio je Spajić.

On je rekao da smatra da su na sve izazove odgovorili u rekordnom roku.

„I poslali jasnu poruku da su nam prioritet društveni konsenzus i interes građana. Imamo kontrolu koja je neviđena dosad. Nije postojala ni 2011. i 2003. mislimo da je popis tačka koja će da pokaže da smo kvalitativno napredovali kao društvo u posljednjih deset-20 godina“, kazao je Spajić.

On je naveo da je bilo puno nedoumica da li je proces uopšte potreban ili ne ali da će vrijeme pokazati da je bilo bitno da se krene u potpuno drugačiji pristup rješevanja problema.

„Da kao društvo krenemo ka novom vremenu gdje će donosioci odluka biti daleko odgovorniji“, rekao je Spajić.

On je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da je na sastanku sa predstavnicima parlamentrne većine bilo rezervi po pitanju namjere opozicije.

„To i ne čudi imajući u vidu sve što se dešavalo u proteklo vrijeme. Vlada je donijela drugačiju odluku, dobar dio većine je uz ovu odluku Vlade. Mislim da će se pokazati da je to bila dobra odluka“, rekao je Spajić.

On je kazao da je dobio informaciju da su Demokratska partija socijalista i Socijaldemokrate, kao i vijeća manje brojnih naroda, prihvatili ponudu o odlaganju popisa.

„Mislim da je to jako bitno i na taj način ćemo bez dodatih troškova uspjeti da postignemo društvenu koheziju koja nije viđena u zadnjih 30 godina u Crnoj Gori“, rekao je Spajić.

On je kazao da je predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić zrelo sagledao situaciju i vidio dobronamjerbost Vlade i rekao da će podržati svaku dobronamjernu odluku Vlade.

