SNP i URA da dokažu da ih DPS nije trajno politički kupio

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) i Građanski pokret (GP) URA imaju šansu da dokažu da ih Demokratska partija socijalista (DPS) nije trajno politički kupila, poručili su iz Demokratske Crne Gore.

Klub poslanika te stranke zahvalio je Ujedinjenoj Crnoj Gori, Pravoj Crnoj Gori, Zdravku Krivokapiću i Pokretu Evropa sad što su, kako su naveli, svojim aktivnim učešćem, zajedno sa Demokratama razobličili zakulisne i sumnjive dogovore iza scene.

„Onih koji danas kukavički udaraju preko svojih medija, sa namjerom da se lažnim inicijativama i zakulisnim radnjama po svaku cijenu sačuva DPS Vlada, dogovorena između Dritana Abazovića, Vladimira Jokovića i Mila Đukanovića“, dodaje se u saopštenju Demokrata.

Za foteljama, kako su naveli, ne kuka ne samo Vlada, nego i oni koji su tajno rušili prethodnu i sa GP URA, SNP-om i DPS-om formirali 43. Vladu.

„Sad SNP i URA imaju šansu da dokažu da ih je DPS na samo 100 dana iznajmio, i da ih nije trajno politički kupio“, kazale su Demokrate.

Prema njihovim riječima, „ovaj narod“ je toliko puta doživio da ga političari izdaju, da to postaje sastavni dio političkog života.

„To je tužno. To je strašno. To što su radili SNP i URA je neprihvatljivo“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Demokrate nijesu ti koji su „izdali avgust 2020. godine, izdali volju građana, iznevjerili one koji su nam dali moć da sklonimo stari režim“.

„Mi u prevarantske URA-SNP-DPS modele ulaziti nećemo. Hvala svima koji su strpljivo čekali i ostali na istoj strani. Na strani naroda“, zaključuje se u saopšteju Demokrata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS