Podgorica, (MINA) – Porodica osamnaestogodišnjeg Darisa Mujića, koji je 7. oktobra teško povrijeđen u dvorištu barske Gimnazije, organizovaće sjutra u Baru protest protiv nasilja.

Otac osamnaestogodišnjaka Ceno Mujić kazao je agenciji MINA da je protest pod sloganom “Grad za Darisa” zakazan za za 13 sati, ispred Robne kuće u Baru.

“Supruga i ja smo zgroženi zbog odluke suda da momak koji je pokušao brutalno da ubije moje dijete bude pušten da se brani sa slobode”, rekao je Mujić.

Mediji su ranije danas prenijeli da je maloljetni Baranin A.K. (17), osumnjičen za pokušaj ubistva učenika u dvorištu barske gimnazije, pušten iz pritvora nakon devet dana.

Mujić je pozvao sve građane Bara da se pridruže protestu protiv nasilja na kojem će tražiti izmjene zakona, navodeći da je to samo prvi u nizu protesta koje će organizovati.

„Dok država ne odluči da promijeni zakone i konačno dovede do toga da građani mogu da žive slobodno i da niko ne strahuje kad pošalje dijete u školu“, dodao je Mujić.

On je rekao da će organizovati proteste svake sedmice, u skladu sa građanskim normama i uz podršku civilnog sektora i prijatelja.

Osamnaestogodišnjeg Darisa su 7. oktobra napala dva maloljetnika na malom odmoru ispred barske gimnazije “Niko Rolović”, kada mu je A.K. nanio ubodnu ranu nožem, opasnu po život.

Mujić je danima bio životno ugrožen, operisan je u barskoj Opštoj bolnici, a liječenje je nastavljeno u Kliničkom centru.

Istražni sudija Višeg suda u Podgorici osumnjičenom maloljetniku je 9. oktobra odredio pritvor do 30 dana, na predlog Višeg državnog tužilaštva.

A.K. je od ranije je poznat policiji zbog vršnjačkog nasilja.

