Sjutra sjednica Skupštine Glavnog grada, na dnevnom redu izbor gradonačelnika

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Glavnog grada Đorđe Suhih zakazao je za sjutra sjednicu lokalnog parlamenta, na čijem će dnevnom redu biti izbor gradonačelnika Podgorice.

Kako se navodi u sazivu, sjednica će biti početi u devet sati, a na dnevnom redu su i izbori i imenovanja.

Upravni sud poništio je ranije odluku Skupštine Glavnog grada kojom je, početkom jula, za gradonačelnika Podgorice izabran Ivan Vuković.

Iz Glavnog grada su ocijenili da ta odluka Upravnog suda predstavlja direktno uključivanje pojedinih nosilaca sudske funkcije u političku kampanju uoči lokalnih izbora.

Kako su naveli, Skupština Glavnog grada podnijela je Vrhovnom sudu zahtjev za ispitivanje odluke Upravnog suda.

