Sjutra sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje

Podgorica, (MINA) – Sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije (EU) i Crne Gore, na čijem dnevnom redu je razgovor o procesu stabilizacije i pridruživanja, u kontekstu prošlogodišnjeg izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru, biće održan sjutra u Podgorici.

Iz Vlade su saopštili da će nakon sastanka biti održana konferencija za novinare na kojoj će govoriti premijer Dritan Abazović, visoki predstavnik EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Žozep Borelj i komesar Unije za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji.

Savjet za Stabilizaciju i pridruživanje se prvi put sastaje van EU.

Iz Vlade su kazali da će Savjet, takođe, razmotriti bilateralne odnose EU i Crne Gore obuhvaćene Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i razmijeniti mišljenja o aktuelnostima u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu.

Konferencija za novinare biće održana u hotelu Hilton, sa početkom u 11 sati i 45 minuta.

