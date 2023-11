Sjutra promocija laboratorijske medicine

Podgorica, (MINA) – Centar za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku (CKLD) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), povodom Evropskog dana laboratorija, organizovaće sjutra Dan otvorenih vrata kako bi ukazali na značaj laboratorijske medicine.

Iz KCCG su rekli da je Evropska federacija za laboratorijsku medicinu (EFLM) pokrenula inicijativu za obilježavanjem Evropskog dana laboratorija u svim državama članicama EFLM.

“Ova profesija je od vitalnog značaja za svaki zdravstveni sistem i ovo je prilika da skrenemo pažnju i da je promovišemo”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da u tom cilju CKLD KCCG organizuje dan otvorenih vrata nizom aktivnosti koje promovišu i zagovaraju ulogu i značaj laboratorijske medicine.

Medicinsko osoblje CKLD-a sjutra će od deset do 12 sati ispred Poliklinike KCCG na promotivnom pultu, zainteresovanim građanima, dijeliti promotivne flajere sa sadržajem o značaju i primjeni laboratorijske medicine.

Dan otvorenih vrata organizovan je i za maturante gimnazije “Slobodan Škerović”.

“Maturanti će imati priliku da obiđu CKLD i na taj način se bliže upoznaju sa ovom veoma važnom granom medicine, što mislimo da može biti značajno pred njihovu odluku o budućem pozivu”, rekli su iz KCCG-a.

