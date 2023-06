Šehović: Neophodna dvotrećinska ili tropetinska većina u parlamentu

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna dvotrećinska ili makar tropetinska većina u parlamentu, jer u suprotnom neće moći da stavi tačku na pitanja iz njene evropske agende, ocijenio je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

Kako je saopšteno iz SD-a, Šehović je rekao da je za stabilnu i prozapadnu vladu potrebna stabilna i prozapadna parlamentarna većina.

“Ta većina treba da bude dvotrećinska ili makar tropetinska, jer u suprotnom Crna Gora neće moći da stavi tačku na pitanja iz njene evropske agende koja zahtijevaju kvalifikovanu većinu u Skupštini”, rekao je Šehović.

Šehović je rekao da je za takav pristup potrebna politička hrabrost i spremnost da se izađe iz dosadašnjih rovovskih podjela, i da se umjesto nastavka prakse gledanja preko političkog nišana, postigne kompromis.

“Kompromis o evopskoj i evroatlantskoj budućnosti, a ne o prošlosti ili pak o sistemu vrijednosti na kojem naše društvo treba da počiva, jer smo usvajanjem Ustava na ta pitanja stavili tačku”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, svaki drugačiji pristup značio bi dalju razgradnju institucija, nastavak političkog lutanja, bezvlašća i društvene agonije.

“Toga smo se nagledali pune dvije i po godine”, dodao je Šehović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS