Referendum o pripajanju Dajbaba Zeti za dva mjeseca

Podgorica, (MINA) – Građani Zete za dva mjeseca izjasniće se na referendumu o tome da li žele da Dajbabe postanu sastavni dio te opštine, saopšteno je iz Građanskog pokreta (GP) URA, dodajući da je to bio uslov da bi ta partija podržala zetsku samostalnost.

Skupština je večeras izglasala izmjene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kao i Zakona o Glavnom gradu, kojima je predviđeno osnivanje Zete kao samostalne opštine.

Kako je saopšteno iz URA-e, iako predstavlja jedan od najstarijih i najvažnijih djelova Crne Gore, Zeta danas postaje najmlađa opština sa ubjedljivo najvećim potencijalima u državi.

“Sa kompletnim pristupom Skadarskom jezeru, kao najvećem i najljepšem jezeru na Balkanu, svojim prelijepim rijekama, nevjerovatnom plodnom ravnicom i svim drugim neiskorišćenim potencijalima, zbog kojih će uskoro biti najbogatija Opština u Crnoj Gori”, rekli su iz tog GP.

Iz URA-e su naveli da su večerašnje glasanje za odvajanje Zete uslovili organizovanjem mjesnog referenduma u Dajbabama, kako bi se građani direktno izjasnili – da li žele da budu sastavni dio Opštine Zeta.

“Taj mjesni referendum će biti organizovan u naredna dva mjeseca, a odmah nakon toga – ukoliko građani Dajbaba budu iskazali spremnost da budu dio Opštine Zeta, odmah će biti pripojeni jednostavnim i brzim izmjenama Zakona”, navodi se u saopštenju.

URA, kako se dodaje, daje riječ, kao što je riječ ispoštovala svaki put do sada.

“Pa od te riječi nećemo odstupiti nijedan jedini centimentar”, poručili su iz tog GP.

Oni su pozvali građane Zete da ne prihvataju, kako su naveli, fatalističke scenarije, koje zbog političkih profita plasiraju određeni političari, jer je Zakon živa materija koja se može mijenjati već za nekoliko mjeseci, čim započne proljećno zasijedanje Skupštine.

“Ukoliko građani Dajbaba iskažu volju da budu dio Zete, inicijativa za njihovo priključenje će biti predata istog dana. I tu nas svaki građanin može držati čvrsto za riječ”, kaže se u saopštenju.

U URA-i smatraju da Zeta može i mora biti jedna od najbogatijih opština u Crnoj Gori, “ako bude minimuma mudrosti i dobre volje, pošto je ona izostajala pune tri decenije vladavine Demokratske partije socijalista”.

Iz URA-e su naveli da su Tuzi izdvajanjem iz sastava Glavnog grada značajno ubrzali svoj razvoj i enormno uvećali svoje prihode, šta mora biti i sudbina Zete, koja će najbolje voditi računa o sopstvenim interesima.

