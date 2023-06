Radulović: Poštovanje ljudskih prava i sloboda jedno od temeljnih vrijednosti Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Poštovanje ljudskih prava i sloboda jedno od temeljnih vrijednosti Crne Gore, kazao je savjetnik predsjednika Vlade za vanjsku politiku Đorđe Radulović.

Iz Ministarstva vanjskih poslova rekli su da je Radulović učestvovao na konferenciji „Ljudska prava pod okvirom zaštite od diskriminacije”.

Radulović je, kako se navodi, istakao da je poštovanje, zaštita i promocija ljudskih prava i sloboda, jedno od temeljnih vrijednosti crnogorske politike.

Radulović je kazao i da se eliminacija diskriminacije po bilo kom osnovu nalazi u vrhu prioriteta Vlade, u cilju stvaranja društva zasnovanog na toleranciji, jednakosti i vladavini prava, u kojem će zaštita ljudskih prava biti od najvišeg značaja.

On je naglasio da posvećenost Crne Gore toj izuzetno važnoj temi potvrđuje i ponovno članstvo naše zemlje u Savjetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija, istakavši zalaganje države za unapređenje njihovog integrisanja u sve aspekte rada te međunarodne organizacije.

Kako se dodaje, Radulović je podsjetio da se ove godine obilježava 75 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao jednog od najvažnijih međunarodnih dokumenata prošlog vijeka.

Radulović je naveo da je usvajanje i primjena najviših standarda po pitanju vladavine prava i temeljnih sloboda ne samo civilizacijski cilj, već i od najveće važnosti u pregovaračkom procesu Crne Gore za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, što je glavno spoljnopolitičko opredjeljenje države.

