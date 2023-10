Radnici Port of Adria održali štrajk upozorenja zbog niskih zarada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnici pomorske kompanije Port of Adria (PoA) održali su danas štrajk upozorenja zbog niskih zarada i ugrožene egzistencije zaposlenih.

Predsjednik štrajkačkog odbora Ratko Stanisavljević kazao je da su njihovi zahtjevi prosti i jednostavni – povećanja plata, koje su, kako je naveo, u ovom trenutku jako niske, prenosi portal Primorski.me.

Stanisavljević je rekao da su probali da ostvare kontakt sa menadžmentom firme, ali do sada to nijesu uspjeli.

“Zadnji sastanak smo imali u petak i nijesmo ništa dogovorili. Mi smo, inače, i prije toga odlučili da stupimo u štrajk upozorenja. Šta će biti narednih dana zavisi od poslodavca, da li će prihvatiti naše uslove ili neće”, kazao je Stanisavljević.

On je rekao da ako poslodavci ne prihvate štrajk slijedi generalni štrajk.

“Mada nam to nije drago i nikom nije milo da štrajkuje”, rekao je Stanisavljević.

On je dodao osim povećanja zarada, traže i poboljšanje uslova rada.

“Kad su nas prodali 2014. godine bilo je obećano svega i svačega. Tvrdili su da će ovo biti najbolja privatizacija u Crnoj Gori, čak i da je socijalni program izuzetno povoljno napravljen. Oni su stvarno u jednom periodu tri-četiri godne uložili određena sredstva, ali to nije dovoljno za ovakav obim posla”, rekao je Stanisavljević.

On je dodao je u međuvremenu sve stagniralo.

“Od 2014. godine nama čak nijesu podigli platu, a 2019. i 2020. godina, u vrijeme epidemije, smanjili su za nekih 11 ili 12 odsto. Tražili smo da nam se to vrati, međutim poslodavac nije imao sluha za to”, kazap je Stanisavljević.

On je naveo da pretovara trenutno nema i da je to pokazatelj kako mendžment radi.

“Mi tražimo bolje uslove i u većini smo jedinstveni u ovim zahtjevima. Istina ne baš svi, od 240 stalno zaposlenih nas je 178 potpisalo zahtjeve za štrajk upozorenja”, kazao je Stanisavljević.

Među okupljenim bili su predstavnici dva sindikata.

Generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica istakao je da radnici mogu da očekuju njihovu bezrezervnu podršku.

“Sve dok bude socijalna borba imate našu podršku u stručnom, tehničkom, finansijskom i svakom drugom smislu. Znam da ste i ranije pokušavali da nađete rješenje, i to više puta, ali i da nije bilo odgovora sa druge starne”, kazao je Zarubica.

On je rekao da zna da u PoA imaju dva sindikata i da vidi da u ovoj situaciji djeluju jedinstveno.

“I jedino to i može dovesti do cilja”, poručio je Zarubica.

