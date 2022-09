Prikupljen 41 potpis podrške Lekiću

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. godine prikupila je 41 potpis podrške da mandatar za sastav nove vlade bude predsjednik Demosa Miodrag Lekić, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

On je, nakon sastanka u parlamentu, poručio da niko drugi sem Lekića ne može da dobije 41 potpis podrške poslanika, prenosi portal RTCG.

Mandić je rekao da je predsjednik države Milo Đukanović odbijanjem da povjeri mandat Lekiću “izveo pokušaj državnog udara”.

On je kazao da je neko možda računao da će se parlamentarna većina sukobiti, ali da se to naravno nije desilo.

“Pozivamo Đukanovića da povuče zahtjev za skraćenje mandata parlamentu i povjeri mandat Lekiću za formiranje nove vlade”, naveo je Mandić.

On je kazao da je predložio da predsjednica parlamenta što prije raspiše predsjedničke izbore “kako bi sa funkcije udaljili jedno neodgovorno lice”.

“I to će biti predmet naših konsultacija i dogovora. Puno smo odmakli, koliko god neko pokušavao da nas zaustavi, u tome neće uspjeti. Manjina ne može pobijediti većinu. Na te pokušaje možemo samo da se nasmijemo”, rekao je Mandić.

Jedan od lidera DF-a Milan Knežević kazao je da glavni specijalni tužilac Vladimir Novović treba da ispita da li je Đukanović počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

“Mislimo da treba u što kraćem roku raspisati predsjedničke izbore, a mi nećemo dozvoliti da bilo ko izigra izbornu volju građana Crne Gore”, rekao je Knežević.

Poslanik Pokreta za promjene Branko Radulović rekao je da su odlučili da ne podrže zahtjev za skraćenje mandata.

“Poručujemo Đukanoviću da neće moći da se igra sa izbornom voljom građana Crne Gore”, naglasio je Radulović.

Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković kazao je da je današnja odluka Đukanovića parlamentarnu većinu od 30. avgusta 2020. godine samo još više zbližila, i da će na sjednici Skupštine 41 poslanik biti protiv Đukanovićevog predloga.

“Skupština će se održati, ali poslanici će glasati protiv tog predloga, nakon čega će Đukanović morati da da mandat Lekiću”, rekao je Joković nakon sastanka u parlamentu.

On je naveo da su svi u Crnoj Gori čuli da su se usaglasili i dali podršku Lekiću, osim Đukanovića.

“Mi smo kao ozbiljni ljudi izašli ovdje i rekli da podržavamo Lekića da bude mandatar. To je čula sva Crna Gora, osim Đukanovića. Mi smo sakupili potpies i prezentovaćemo ih javnosti”, poručio je Joković.

