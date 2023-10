Prijeteći mejl o eksplozivnim napravama na više lokacija u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Na mejl adresu glavnog arhitekte stigao je mejl u kojem je navedeno da su na više lokacija u Podgorici postavljene eksplozivne naprave.

Kako je agenciji MINA nezvanično rečeno, policija preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Prijetnje su prijavljene u osam sati i 55 minuta.

