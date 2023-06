Predmisionu obuku završilo 26 službenika Uprave policije

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić i komandant Trening centra za operacije podrške mira (PSOTC) u Sarajevu Elvedin Omić zatvorili su danas Predmisionu obuku i uručili sertifitakte o uspješno završenoj obuci za 26 pripadnika policije.

Kako su kazali iz Uprave policije, današnjoj svečanoj dodijeli sertifikata prisustvovao je i Ivica Simonović, načenik za kolektivnu obuku i vježbe u Odjeljenju za obuku Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG).

Iz policije su podsjetili da je dvonedjeljnu Predmisionu obuku organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije i Ministarstva odbrane u saradnji sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine (BiH).

Kako se navodi, obuka predstavlja jedan od uslova za učešće u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija (UN).

Obuku je realizovao instruktorski tim u Kasarni „Milovan Šaranović“, koji je bio sastavljen od pripadnika Oružanih snaga BiH, pripadnika bezbjednosnih agencija te države i službenika Uprave policije.

Terzić je istakao da je obuka još jedna nova vrijednost za Upravu policije i da učešće u mirovnim misijama doprinosi ispunjenju glavnih spoljnopolitičkih ciljeva Crne Gore.

On je zahvalio Trening centru i Ministarstvu odbrane BiH na pomoći i realizaciji obuke, kao i Ministarstvu odbrane, VCG i Policijskoj akademiji.

Omić je rekao da mu je drago što su u protekle dvije sedmice realizovali kurs u Danilovgradu za pripadnike policije.

“Naš Centar za obuke za operacije podrške miru pruža ovu vrstu ekspertize već jedanaest godina. Ovo je prvi put da ga izvodimo van BiH, sa mobilnim trening timom, rekao bih na obostrano zadovoljstvo”, rekao je Omić.

On je rekao da je Crna Gora dobila 26 policijskih službenika kvalifikovanih za upućivanje u misije UN.

“A mi kao centar još jednom pokazujemo sposobnost da izvodimo ovu vrstu obuka i na ovaj način, istovremeno ispunjavamo i dio naše misije, a to je da doprinesemo ukupnim naporima naše države u stvaranju međunarodne sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta“, dodao je Omić.

On je dodao da PSOTC stoji na raspolaganju institucijama Crne Gore za bilo koju vrstu obuka koje njihov Centar pruža.

Omić je rekao da se nada da će takvi događaji, pored rezultata u obuci, doprinijeti ukupnim dobrim odnosima dvije države.

