CDT: Pravno regulisati problem dezinformacija u izbornom procesu

Podgorica, (MINA) – Dezinformacione kampanje su u posljednjih nekoliko godina jedno od ključnih obilježja izbornih procesa u Crnoj Gori i potrebno ih je pravno regulisati, kazali su iz Centra za demorkatsku tranziciju (CDT).

Iz te nevladine organizacije rekli su da su te kampanje služile za narušavanje reputacije političkih oponenata, produbljivanje društvenih podjela i podizanje tenzija, marginalizaciju žena i diskriminaciju manjinskih grupa.

“Dezinformacije dugoročno utiču na obezvređivanje političke debate zasnovane na činjenicama, podrivaju povjerenje u izbornu administraciju i izbore kao osnovni institut demokratije”, kaže se u saopštenju.

Iz CDT-a su naveli da brojni univerzalno prihvaćeni standardi za demokratske izbore odnose se i na dezinformacije, kroz zaštitu prava na informisani izbor, jednakost učesnika izbora, zaštitu slobode izražavanja i štampe.

Oni su podsjetili da standardi Ujedinjenih nacija (UN) predviđaju da birači/ce moraju imati slobodu da glasaju bez nepotrebnog uticaja i formiraju mišljenje bez manipulativnog miješanja bilo koje vrste.

Kako se dodaje, standardi UN-a naglašavaju i ključnu ulogu slobodnih medija u prenošenju informacija i ideja između građana/ki i izbornih kandidata/kinja, bez cenzure ili ograničenja.

Iz CDT-a su rekli da je pred Crnom Gorom da napravi prve korake na ugradnji Tih standarda u svoje izborno i medijsko zakonodavstvo.

“Posebno vodeći računa da sva buduća ograničenja i zabrane dezinformacija prođu strogi test člana 19 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima – da budu predviđena zakonom i da budu neophodna i srazmjerna mjera s obzirom na međunarodne standarde”, dodaje se u saopštenju.

U CDT-u smatraju da bi reforma trebalo da uključi i pozitivne mjere, poput obaveznih edukativnih kampanja tokom izbornog procesa i podrške za novinarstvo u javnom interesu i nezavisne mehanizme za provjeru činjenica.

“Važno bi bilo uvesti obavezu javnim servisima da emituju sadržaje namijenjene edukaciji građana/ ki i građanki u pogledu uživanja njihovih demokratskih prava u toku izbornih procesa”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS