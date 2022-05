Posvećeni savezništvu u okviru NATO-a i ubrzanju evropskih integracija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena ključnim principima vanjskopolitičkog djelovanja – savezništvu u okviru NATO-a i ubrzanju evropskih integracija, rekao je premijer Dritan Abazović tokom bilateralnog sastanka sa predsjednikom Estonije Alarom Karisom.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović i Karis, konstatovali su da danas, Crna Gora i Estonija, kao saveznici u NATO, sarađuju u okvirima važnim za širu, globalnu bezbjednost, čiji je značaj vidljiviji nego ikad.

“U promijenjenoj bezbjednosnoj situaciji, Evropa mora da se prilagodi novoj realnosti i da ojača odbrambeni i odvraćajući stav NATO-a na svom istočnom krilu”, saglasili su se Abazović i Karis.

Oni su konstatovali da dvije države imaju tradicionalno prijateljske odnose, jer je Estonija prva država sa kojom je Crna Gora uspostavila diplomatske odnose i prva država koja je ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i EU.

Navodi se da su se Abazović i Karis saglasili da je to dobar podsticaj za intenziviranje političkog dijaloga i razmjenu posjeta na najvišem nivou.

