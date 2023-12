Policija pregledala škole, dojave bile lažne

Podgorica, (MINA) – Policija nije pronašla sumnjive predmete u školama koje su jutros dobile prijeteće poruke, ali je nastava u njima danas organizovana onlajn iz preventivnih razloga.

Podgoričke osnovne škole “Maksim Gorki”, “Marko Miljanov”, “Sutjeska”, “Radojica Perović” i “Pavle Rovinski” jutros su evakuisane zbog mejlova prijeteće sadržine.

iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je saopšteno da su pripadnici specijalizovanih jedinica policije obavili pregled prostorija u objektima tih obrazovno-vaspitnih ustanova.

„Nakon izvršenog pregleda, uprave škola su obaviještene da nijesu pronađeni predmeti koji bi podlegli vještačenju, ali je iz preventivnih razloga savjetovano da se nastavni proces u školama ne odvija ni u drugoj smjeni“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u tim ustanovama nastava organizovana onlajn, dok se za sjutra planira redovno odvijanje nastavnog procesa.

