Poginula dva mladića u Pljevljima

Podgorica,(MINA) – Mladići Č.O. i Č.I. poginuli su u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Pljevlja – Đurđevića Tara, kod Termoelektrane Pljevlja.

U nesreći koja se dogodila u srijedu oko 23 sata teško su povrijeđeni K.M. i B.B, prenosi PV Informer.

U trenutku udesa četiri mladića bila su u vozilu marke „Pasat“ pljevaljskih registarskih tablica.

Iz za sada nepoznatih razloga došlo je do sudara “Pasata” i teretnog motornog vozila Rudnika uglja Pljevlja, prenosi Antena M.

Saobraćajna nesreća se desila na mjestu gdje su vozila Rudnika uglja natovarena ugljem sa sporednog puta prelaze preko magistralnog puta na dio puta koji pripada Termoelektrani.

