Podsjetnik na poštovanje slobode medija i novinara

Podgorica, (MINA)- Svjetski dan slobode medija podsjeća vlade širom svijeta da poštuju obavezu slobode medija i novinara, kazali su iz Građanske alijanse i pozvali Vladu Crne Gore na rješavanje nagomilanih obaveza u toj oblasti.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su podsjetili da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine donijela odluku o obilježavanju ovog dana, kako bi se podsjetile vlade širom svijeta da poštuju obavezu slobode medija, kao i medijske radnike.

Iz GA su podsjetili Vladu Crne Gore na te obaveze, ali i na rješavanje nagomilanih problema koji opterećuju crnogorsku medijsku scenu godinama unazad.

Kako su kazali iz te NVO, zakonodavni okvir je pretrpio određene izmjene, a koje se tiču izmjene krivičnog zakonika, i zaštite novinara i efikasnijeg procesuiranja napada i ometanja rada novinara.

“Međutim, podsjećamo da je u prethodnoj godini zabilježeno čak 28 slučaja napada na novinare, što je značajan indikator za zabrinutost”, kaže se u saopštenju.

U GA očekuju da će implementacija usvojenih zakonskih izmjena doprinijeti unapređenju bezbjednosti novinara, i boljim uslovima rada.

“Uz to, izmjene Zakona o medijima i Zakona o javnom servisu RTCG koje su u toku treba da obezbijede unapređenje stanja medija, te usklađenost standardima Evropske unije”, navodi se u saopštenju.

Iz GA su ocijenili da ekonomsko stanje novinara još uvijek ostaje problem, gdje novinari, iako po novom programu „Evropa sad“ imaju uvećane zarade, još uvijek ne mogu obezbijediti pristojnu egzistenciju.

“Dodatan problem predstavlja to što ne možemo ni očekivati odgovarajuće rezultate od novinara ukoliko ne dobijaju odgovarajuću finansijsku nadoknadu”, dodaje se.

U GA smatraju da nadležni moraju riješiti ovo veoma značajno pitanje, jer je, kako su dodali, to jedan od značajnih uslova da mediji proizvode kvalitetne, objektivne i profesionalne izvještaje, priloge i tekstove.

“Još uvijek se suočavamo sa nedovoljnim stepenom samoregulacije, te uticajem vlasničkih struktura na rad medija, pa samim tim i na njihovu slobodu izvještavanja novinara”, kaže se u saopštenju.

Širenje lažnih vijesti i dezinformacija, kako su rekli iz GA, postaje sve veći problem.

“Što je naročito izraženo od početka ratnih dešavanja u Ukrajini, a što ukazuje na neophodnost unapređenja medijske pismenosti u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Iz GA su ocijenili da primjer pozitivnih promjena predstavlja rad Radio-televizije Crne Gore (RTCG), za koji se prema izvještaju Ervopske komisije i drugim relevantnim izvještajima navodi veća raznovrsnost političkog sadržaja, što ukazuje na značajne pomake u njegovom radu i oslobađanja od političkog uticaja.

“Očekujemo u narednom periodu još intenzivniji rad na polju objektivnosti i profesionalnosti, te vraćanja povjerenja građana u RTCG, na čemu se, sudeći po posljednjim aktivnostima, intenzivno radi”, kaže se u saopštenju.

Iz GA su pozvali nadležne da otvoreno i transparentno sarađuju sa medijima.

“Kako bi, sa jedne strane obezbijedili njihov nesmetan rad, a sa druge strane, adekvatno i efikasno plasiranje informacija građanima, čime će se svakako povećati i povjerenje kako u medije, tako i u institucije sistema”, zaključuje se u saopštenju.

