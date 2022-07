Podrška Raičeviću za nastavak rukovođenja Barom

Podgorica, (MINA) – Izvršni odbor i Opštinski odbor barske Demokratske partije socijalista predložili su da se dosadašnjem predsjedniku Opštine, Dušanu Raičeviću, da podrška za novi mandat.

Kako je saopšteno iz DPS-a, na osnovu dosadašnjeg rada i uspješne realizacije izbornog programa partije, u proteklom četvorogodišnjem mandatu, članovi Izvršnog i Opštinskog odbora DPS Bar, jednoglasno su donijeli odluku da se da zaslužena podrška Raičeviću za nastavak uspješnog rada i realizacije započetih projekata u korist svih građana Bara.

“Sigurni smo da će kandidat naše partije na sjednici Skupštini opštine koja se održava u petak, dobiti neophodnu podršku većine odbornika”, kazali su iz DPS-a nakon večerašnje sjednice barskog odbora partije.

Navodi se da će time Bar nastaviti put razvoja i prosperiteta jer ozbiljni rezultati u prethodnom četvorogodišnjem periodu garant su takve odluke Skupštine.

“Naša partija će, uvjereni smo, na lokalnim izborima na jesen, ostvariti odličan izborni rezultat koji će nam omogućiti da i u narednom četvorogodišnjem mandatu preuzmemo odgovornost i vršimo vlast u Baru”, navodi se u saopštenju.

