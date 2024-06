Podignuta optužnica zbog krijumčarenja oko 2,5 tona kokaina

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je opružnicu protiv šest crnogorskih državljana osumnjičenih za krijumčarenja oko 2,5 tona kokaina i 59 kilograma metamfetamina.

Iz SDT-a je saopšteno da je optužnica Višem sudu u Podgorici predata protv M.B., Z.K., N.N., R.V., N.B. i Z.D., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Oni se sumnjiče da su, kao pripadnici kriminalne organizacije, ostvarujući kriminalni plan, krijumčarili radi prodaje 150 kilograma (kg) kokaina i 59kg metamfetamina, morskim putem, od Belgije do blizu Australije, u periodu od septembra do decembra 2020.godine”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se istom optužnicom M.B stavlja na teret i krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, zbog krijumčarenja radi prodaje 380 kg kokaina, morskim putem, preko Sjevernog mora do Švedske, u maju 2020.godine.

“Okrivljenima M.B. i Z.K. se na teret stavlja isto krivično djelo zbog krijumčarenja radi prodaje 1.834kg kokaina, morskim putem, od Južne Amerike do Španije, u periodu od kraja januara do druge polovine februara 2021.godine”, kaže se u saopštenju.

Iz SDT-a su kazali da se M.B. i N.B. terete i za krijumčarenje 199 kg kokaina, morskim putem, od Belgije do blizu Australije, u periodu od kraja januara do sredine marta 2021.godine.

U optužnici je, kako se navodi, predloženo da se okrivljenima produži pritvor.

