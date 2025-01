Počeo da radi novi kol centar Doma zdravlja

Podgorica, (MINA) – Novi kol /call/ centar Doma zdravlja Glavnog grada počeo je da radi i od danas pacijenti mogu da izabranim doktorima komunicirati u dva određena termina, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz podgoričkog doma zdravlja su kazali da pacijenti mogu timove izabranih doktora koji rade u prvoj smjeni kontaktirati u periodu od osam do deset sati, a timove koji su u drugoj smjeni od 19 do 21 sat.

“Preusmjeravanje poziva ka timu izabranog doktora u navedenim terminima će se vršiti isključivo putem kol centra na broj 19816”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da novi kol centar, na starom broju 19816, radi svakog radnog dana od sedam do 21 sat za sve informacije.

Iz podgoričkog Doma zdravlja su pojasnili da se pregledi kod izabranog ljekara mogu zakazati direktnim dolaskom u dom zdravlja, pozivom na 19816, pozivom tima u naznačenim vremenskim terminima, kao i putem aplikacije e-zdravlje.

Kako su dodali, novost za građane je da je posljednjih 30 minuta radnog vremena sa pacijentima ostavljeno za termine za elektronsko naručivanje terapije, preko aplikacije e-zdravlje.

Aplikacija e-zdravlje nalazi se na internet stranici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, preko kog građani mogu dobiti i PIN kod za ostvarivanje svih usluga e-servisa.

