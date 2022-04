Period zastoja preokrenuti odlučnim koracima naprijed

Podgorica, (MINA) – Period zastoja u evropskim integracijama Crne Gore potrebno je preokrenuti odlučnim koracima naprijed, poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića i šefice Delegacije Evropske unije (EU) u Podgorici Oane Kristine Pope.

Iz Ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da su se sagovornici saglasili da Crna Gora mora da pokaže posvećenost stvarnim reformama u ključnim oblastima da bi zauzela poziciju nespornog lidera u procesu evropskih integracija.

„Na sastanku su razmijenjena mišljenja o aktuelnom političkom momentu i višestruko apostrofirano očekivanje da će dug period zastoja i nazadovanja u određenim oblastima Crne Gore u procesu evropskih integracija biti preokrenut odlučnim koracima naprijed u neophodne reforme“, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je istakao da samo stvarnim rezultatima i ozbiljnom posvećenošću Vlade, posebno iz oblasti vladavine prava, može biti iskorišćena nova usredsređenost EU na Zapadni Balkan, a posebno na Crnu Goru kao potencijalno prvu sljedeću članicu Unije.

„Nikad negativniji izvještaj Evropske komisije, ali i izvještaji naših euroatlanskih partnera direktno su na štetu građana Crne Gore“, kazao je Krivokapić.

