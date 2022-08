Pavićević će prisustvovati sastanku o formiranju nove vlade

Podgorica, (MINA) – Savez građana Civis insistira na sveobuhvatnom dijalogu svih parlamentarnih stranaka, rekli su iz te stranke i najavili da će njihov lider Srđan Pavićević prisustvovati sastanku koji je Demokratski front (DF) zakazao za petak s ciljem formiranja nove vlade.

DF je u utorak pozvao predsjednike stranaka nekadašnje parlamentarne većine da se sastanu u Skupštini kako bi se dogovorili o formiranju nove vlade koja bi pripremila izbore.

Iz Civisa su, povodom inicijative DF-a, apelovali na sve političke stranke da daju pun doprinos rješavanju političke, odnosno institucionalne krize u kojoj se Crne Gora nalazi.

“Vrijeme je da zajedno i bez sujete počnemo riješavati goruće probleme crnogorskog društva”, rekli su iz Civisa.

Oni su kazali da su na stolu brojne opcije i mogući načini prevazilaženja krize i načina uspostavljanja stabilnih institucija.

“Civis insistira na sveobuhvatnom dijalogu svih parlamentarnih stranaka. Naši prioriteti su, kao što je poznato, meritokratija, vladavina prava, evroatlanske integracije i standard građana”, kaže se u saopštenju.

U Civisu su ocijenili da su poslije izbora 2020. godine, uprkos padu dvije vlade postignuti vidljivi rezultati na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Kako su dodali, ti rezultati svakoko nijesu dovoljni, ali da bi oni bili još bolji neophodan je doprinos svih aktera političke scene u Crnoj Gori.

“U skladu sa demokratskim principima mi ćemo se, kao i svaki put do sada, odazvati pozivu na dijalog, pa će sastanku koji je zakazan za 2. septembar u Skupštini prisustvovati predsjednik Civisa Srđan Pavićević”, kazali su iz te stranke.

