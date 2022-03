Ognjanović, Ljutić i Donković da vrate mandate

Podgorica, (MINA) – Kotorski odbor Demokratske partije socijalista (DPS) zatražio je da odbornici u lokalnom parlamentu Dejan Ognjanović, Milica Ljutić i Mladen Donković vrate mandate toj partiji, navodeći da će u suprotnom podnijeti krivične prijave protiv njih.

Iz kotorskog DPS-a su kazali da su Ognjanović, Ljutić i Donković, protivno stavu partije, ali i onim odbornicima koji su Vladimira Jokića postavili za predsjednika Opštine, “udarili šamar demokratiji, interesima grada, ali i države”.

“Omogućivši neželjenom predsjedniku i njegovoj partiji povratak u politički život iz koga ga je isključio prije svega nesavjesni rad, a zatim i svi politički saveznici kao i neistomišljenici”, navodi se u saopštenju.

Iz te partije su istakli da se u pismu upućenom Ognjanoviću, Ljutić i Donkoviću od njih zahtijeva da zbog nanijete štete i zloupotrebe funkcije odbornika ličnom odlukom, vrate mandate koje su dobili sa DPS liste.

“I da tako učine jedini moralno i politički odgovoran čin i time zaustave svoju ličnu degradaciju, kao i opravdani prezir građana Kotora”, navodi se u saopštenju.

Kotorski DPS “odmetnute odbornike” podsjeća da su suprotno stavu Kluba odbornika te stranke zauzeli drugačiji stav na sjednici Skupštine opštine Kotor 24. marta.

Time su, kako se navodi, nanijeli nesagledivu štetu politici stranke i zloupotrijebili povjerenje birača Kotora, a naročito birača DPS-a, i ostvarili političku korist drugim strankama, odgovornim za dugogodišnju blokadu i zloupotrebu institucija grada.

Navodi se da su Ognjanović, Ljutić i Donković “izdajničkim postupanjem” kompromitovali odborničke mandate i sebe lično i da prije toga nikome nijesu bilo kojim postupkom najavili takav čin.

“I to ne samo na partijskom nego i prijateljskom nivou, kolegama sa kojima su do tada dijelili iste političke svjetonazore, ukoliko ne vrate svoje mandate odbjegli odbornici će suočiti sa krivičnim prijavama, ali i osudom svih Kotorana i Kotoranki, koji znaju što je ljudska čast i politički moral”, poručili su iz kotorskog DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS