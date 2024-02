ODHIR: Svaka zemlja mora imati uređen birački spisak

Podgorica, (MINA) – Svaka zemlja mora imati uređen birački spisak koji oslikava stvarnost države, poručili su predstavnici ODHIR-a na sastanku sa predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem.

Mandić je razgovarao sa šefom posmatračke misije ODIHR-a za predsjedničke izbore, Tamašom Meseričem, šeficom posmatračke misije za parlamentarne izbore Ninom Suomalainen i savjetnikom za izborne procese Goranom Petrovim.

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, rekao da je upoznat sa zajedničkim radom ODHIR-a sa skupštinskim odborima.

On je predočio da su preporuke posmatračke misije ODIHR-a predate nadležnom Odboru u Skupštini koji se bavi izbornim reformama.

Mandić je, kako se navodi, istakao da taj Odbor predstavlja novu politiku kompromisa koju 28. saziv Skupštine vodi, na način što je Odbor sastavljen od po sedam članova parlamentarne većine i opozicije i da su za razliku od prethodnih saziva, umjesto predsjednika Odbora, ovog puta izabrali dva kopredsjedavajuća.

Mandić je rekao da to omogućava dobru atmosferu, jer se bez nje, kako je dodao, ne može postići kompromis koji će rezultirati podrškom dvije trećine poslanika u plenumu za reforme ključnih izbornih zakona.

Navodi se da se Mandić osvrnuo i na problem lokalnih izbora, a posebno lokalnih izbora u Šavniku, koji i nakon godinu i po dana nijesu dobili epilog.

On je, kako se dodaje, istakao da je popis pokazao da, kada se od preliminarnih rezultata oduzmu stranci, u Crnoj Gori shodno postojećem biračkom spisku ima više birača, negoli građana.

Navodi se da je Mandić iskazao nadu da će se i oko pitanja o izmjeni Zakona o biračkom spisku doći do kompromisa i da se to pitanje mora riješiti što prije, jer se bliže lokalni izbori u više opština.

Mandić je zaključio da se 28. saziv Skupštine pokazao dobro kada je u pitanju postizanje kompromisa oko ključnih pitanja i da vjeruje da će se u tom smjeru nastaviti i u budućnosti.

Članovi ekspertskog tima ODIHR su, kako se navodi, istakli da su delegacije te organizacije uvijek dobro primljene od institucija u Crnoj Gori, i da su oni spremni da podrže Skupštinu u svakom smislu.

„Istakli su važnost da svaka zemlja mora imati uređen birački spisak koji oslikava stvarnost države, i dodali da je neka vrsta privremenog rješenja da se lokalni izbori održavaju u jednom danu“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ekspertski tim ODIHR-a je istakao da je dobro čuti da u Skupštini vlada dobra atmosfera i činjenica da je Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu inkluzivan.

Navodi se da su zaključili da je važno što je pronađen način za postizanje kompromisa.

