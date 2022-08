O povjerenju Vladi odlučiće na osnovu rasprave u parlamentu

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske Crne Gore ovlastilo je Klub poslanika da, na osnovu rasprave u parlamentu, stavova svih aktera i ukupne atmosfere i argumentacije, donese konačnu odluku o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Vladi.

Iz Predsjedništva te stranke su rekli da su prije mjesec dali šansu deblokadi pravosuđa i potencijalnom resetovanju odnosa među “pobjedničkom parlamentarnom većinom”, uz podnošenje ostavke premijera Dritana Abazovića, kao “čovjeka koji je izgubio povjerenje najvećeg broja političkih subjekata u zemlji i tvorca modela i 42. i 43. Vlade”.

“Na naš korektan i konstruktivan pristup odgovoreno je blokadom procesa izbora sudija Ustavnog suda, odbijanjem zahtjeva za vođenje dijaloga koji bi doveo do dvotrećinske većine za izbor članova Sudskog savjeta i jednostranim utvrđivanjem liste kandidata Demokratske partije socijalista (DPS) – URA – Socijalističke narodne partije (SNP)”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, odgovoreno im je saopštavanjem “neligitimnog premijera” na premijerskom satu da nema namjeru da podnese ostavku, izjavom predsjednika SNP-a Vladimira Jokovića da se Demokrate ništa ne pitaju i da od njih ništa ne zavisi, kao i nastavkom “primitivnog političkog revanšizma” prema Demokratama.

“Predsjedništvo konstatuje korektan pristup Kluba poslanika Demokrata koji je kazao da ono što premijer u javnosti govori treba da pretoči u pisanu inicijativu sa potpisima najmanje 32 poslanika, kako bi mogla biti razmotrena, ali isto nije učinjeno od Abazovića”, rekli su iz Demokrata.

Oni su istakli da je pristup Abazovića neozbiljan i vjerovatno motivisan potrebom političkog blefiranja i omalovažavanja Demokrata.

Iz Predsjedništva te stranke su kazali da su na današnjoj sjednici razmatrali pisane inicijative o izglasavanju nepovjerenja Vladi i razrješenju predsjednice Skupštine Danijele Đurović, dodajući da drugih pisanih inicijativa nije bilo.

“Uključujući podsjećamo ni usaglašene pisane inicijative premijera i najmanje 32 poslanika, pa samim tim nijesu mogle biti ni razmatrane”, rekle su Demokrate.

Kako su naveli, Predsjedništvo smatra da u ovom trenutku postoji veliki broj razloga da poslanici Demokrata, “kao partije koja je od prvog dana najtvrđa opozicija u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj borbi protiv DPS-SNP-URA Vlade i nelegitimne parlamentarne većine”, glasaju za inicijativu o nepovjerenju 43. Vladi.

Oni su istakli da, bez obzira na to, Demokrate nemaju namjeru da i u slučaju glasanja za nepovjerenje Vladi nakon toga ulaze u, kako su rekli, političke prevarantske modele u kakave su ulazili SNP i URA jer je za njih volja naroda uvijek bila i biće zvijezda vodilja.

Predsjedništvo te stranke je pozdravilo potpisivanje inicijative za razrješenjem Đurović i izglasavanjem nepovjerenja Vladi od poslanika Demokrata, DF-a, Demosa, Ujedinjene, Prave i Radničke partije.

“Time je potvrđeno da postoji ogroman broj razloga za pad ove nelegitimne Vlade i parlamentarne većine, kao i da takav naš sud nema apsolutno bilo kakve veze sa potpisivanjem Temeljnog ugovora koji smo podržali”, rekli su iz Predsjedništva Demokrata.

Oni su ocijenili da je razobličen pokušaj “jeftine zloupotrebe i prikrivanja iza Temeljnog ugovora”, koji je završena priča i koji ne može promijeniti bilo koja Vlada bez saglasnosti Crkve.

Kako su dodali, razlozi za obaranje DPS-URA-SNP Vlade su više nego jasni, a još su jasniji i brojniji nakon izglasavanja “zakona protiv Zete i Zećana” i jednostranog utvrđivanja liste kandidata za članove Sudskog savjeta od DPS-URA-SNP.

U Predsjedništvu smatraju da je podrška inicijativi DF-a o izglasavanju nepovjerenja Vladi i razrješenju Đurović, svojevrsna rezerva da kojim slučajem DPS ne odustane od inicijative 19. avgusta.

To je, prema ocjeni Predsjedništva Demokrata, garancija da će se tada, razrješenjem Đurović, definitivno srušiti “neligitimna DPS-URA-SNP parlamentarna većina”.

“I pored činjenice da se u skupštinskoj proceduri nalaze potpisi praktično 90 odsto poslanika crnogorskog parlamenta koji smatraju da ova Vlada nema povjerenje i treba da padne, Abazović i dalje ne podnosi ostavku i ako je na isto svojevremeno pozivao Zdravka Krivokapića”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS