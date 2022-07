Nišić: Što prije srušiti Vladu

Podgorica, (MINA) – Izjave evropskih zvaničnika Žozepa Borelja i Olivera Varheljija potvrdile su da Crna Gora ima priliku da bude predvodnica u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), ocijenile su Socijaldemokrate (SD).

Politička direktorica SD-a Irma Nišić kazala je da je zbog toga što prije potrebno sruštiti Vladu.

Prema riječima Nišić, posjeta Borelja i Varheljija pokazala je suludost insistiranja na antievropskim temama u situaciji kad su vrata EU za Crnu Goru spletom okolnosti otvorena.

“Ova (Dritan) Abazovićeva Vlada sa AV (Aleksandar Vučić) prioritetima nam je nažalost previše vremena izgubila”, rekla je Nišić na Tviteru /Twitter/.

Ona je dodala da je iz izjava Borelja i Varheljija, jasno i bez dileme potvrđeno “da imamo priliku da i dalje bude predvodnici u pregovorima”.

“I da, nakon ostvarivanja mjerljivih rezultata, proces pristupanja može biti ubrzan. Zbog toga je neophodno u najkraćem roku srušiti ovakvu prevarnu Vladu”, dodala je Nišić.

Nakon izbora, kako je rekla Nišić, potrebno je izabrati novu, evropsku, koja će vratiti Crnu Goru na integracioni kolosjek.

“Koji će nas približiti našim EU partnerima, i staviti tačku na političko, ali i civilizacijsko lutanje naše države”, zaključila je Nišić.

