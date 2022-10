NATO nastavlja da pomaže Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Članice NATO-a i sve partnerske države nastaviće da slanjem vojne i humanitarne pomoći pomažu Ukrajini u odbrani od ruske agresije, saopšteno je nakon sastanka Sjevernoatlantskog savjeta (NAC) u Briselu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, nakon prvog dana sastanka NAC, zaključeno je da su solidarnost i jedinstvo koje saveznice demonstriraju prilikom donošenja ključnih strateških odluka jedan od važnih preduslova očuvanja stabilnosti cjelokupnog euroatlantskog područja.

Ministar odbrane Raško Konjević rekao je da je danas održan šesti sastanak Kontakt grupe, inicijative koju predvode Sjedinjene Američke Države, na kojem je preko 50 država članica NATO i saveznica razgovaralo dominantno sa zadatkom da pomognu Ukrajini u odbrani od ruske agresije.

„Istakao je da je iskazana zajednička podrška Ukrajini i dogovoreno da sve članice Alijanse i partnerske zemlje u narednom periodu nastave pomagati ovoj državi, kroz slanje vojne i humanitarne pomoći“, navodi se u saopštenju.

Podsjeća se da je Crna Gora do sada uputila Ukrajini pomoć u vrijednosti od 11 odsto ukupnog budžeta za odbranu.

Konjević je kazao da su učesnici sastanka bili informisani od ukrajinskog ministra odbrane i drugih vojnih zvaničnika o aktuelnoj situaciji u toj državi.

„Zajednički smo osudili ono što se dešava posljednjih dana, a to je dodatno ugrožavanje infrastrukture, uz velike civilne žrtve, što pokazuje da ulazimo, na žalost, u novu fazu rata, gdje su na meti i objekti koji nemaju bilo koju vrstu vojne namjene“, kazao je Konjević.

Iz Ministarstva su kazali da je u razgovorima ministara odbrane u Briselu, u kontekstu izmijenjenih bezbjednosnih prilika na evropskom tlu, konstatovano da će Alijansa nastaviti da unapređuje svoje kapacitete i sposobnosti u cilju pružanja efikasnog odgovora na sve vrste izazova.

„Takođe, jačanje prisustva savezničkih snaga na istočnim granicama jasan je pokazatelj da će NATO ostati odlučan i nepokolebljiv u zaštiti savezničke teritorije“, zaključuje se u saopštenju.

