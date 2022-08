Na zahtjev Adžića i Brđanina FBI dolazi u Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Odobren je dolazak FBI-ovog tima koji će učestvovati i pomagati u istrazi u odnosu na nedavne sajber napade u Crnoj Gori, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako se navodi, odobrenje je uslijedilo nakon prvog sastanka ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i direktora Uprave policije Zorana Brđanina sa pravnim atašeom FBI-a za Crnu Goru, Srbiju i BiH, Kenetom Brajanom, koji je iskazao spremnost FBI-a za konkretnu podršku crnogorskim kolegama.

Trenutno je u toku njihovo upućivanje u Crnu Goru.

“Ovo je još jedna potvrda izvrsne saradnje Sjedinjenih Američkih Država i Crne Gore i dokaz da u svakoj situaciji možemo računati na njihovu podršku”, kaže se u saopštenju.

