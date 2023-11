Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija: Razmotrićemo dodatne mjere za poboljšanje kvaliteta obrazovanja

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija čestitalo je Međunarodni dan djeteta poručujući da će razmotriti dodatne mjere koje će poboljšati kvalitet obrazovanja.

U saopštenju Ministarstva navodi se da se prije 34 godine, usvajanjem Konvencije o pravima djeteta, svijet ujedinio u želji da osigura bolji svijet za svako dijete.

Navodi se da se tada 196 zemalja potpisnica, među kojima je i Crna Gora, obavezalo da promoviše dobrobiti djece i podiže svijest o njihovim pravima.

„Ministarstvo se da će razmotriti dodatne mjere koje će poboljšati kvalitet obrazovanja, sa akcentom na unaprjeđenju programa koji podržavaju emocionalni razvoj djece, obezbjeđivanje sigurnog okruženja u školama i vrtićima temeljenih na inkluzivnim principima“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS