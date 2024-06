Milović: BiH može da računa na pomoć Crne Gore na EU putu

Podgorica, (MINA) – Bosna i Hercegovina (BiH) može da računa na pomoć Crne Gore na putu evropskih integracija, poručio je ministar pravde Andrej Milović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, Milović je, na ministarskoj konferenciji u Sarajevu, naglasio da je Crna Gora spremna da podijeli svoja iskustva, pruži podršku i saradnju kako bi BiH što uspješnije savladala izazove na putu evropskih integracija.

„BiH je naša bratska država, a naš zajednički cilj je članstvo u Evropskoj uniji (EU), i u tom smislu Crna Gora će biti čvrst i pouzdan partner i saveznik BiH“, rekao je Milović.

Milović je, kako su naveli iz Ministarstva pravde, učestvovao kao jedan od glavnih panelista na Ministarskoj konferenciji na temu pregovora o pristupanju država Zapadnog Balkana EU.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je ta važna konferencija fokusirana na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe, borbu protiv korupcije i temeljna prava, kao i na preostale korake do te faze.

„Tokom panela, Milović je izložio iskustva Crne Gore u vezi s pregovaračkim poglavljem 23, naglašavajući ostvarene rezultate u reformi pravosudnog sistema i borbi protiv korupcije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milović istakao izazove s kojima se Crna Gora suočava na putu ka članstvu u EU, kao i strategije za prevazilaženje tih prepreka.

„U svom obraćanju, ministar je posebno naglasio važnost regionalne saradnje i razmjene najboljih praksi između država Zapadnog Balkana“, rekli su iz Ministarstva.

