Milatović: Crna Gora može postati članica EU do 2028. godine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi, nakon ključnih imenovanja u pravosuđu, mogla početi da zatvara pregovaračka poglavlja, ocijenio je predsjednik Jakov Milatović, navodeći da je optimista da bi država mogla postati članica Evropske unije (EU) do 2028.godine.

Milatović je danas predstavio danas Platformu za Crnu Goru u EU, čiji je cilj vraćanje reformske i evropske agende u društveno-politički fokus, kao i zajedničko djelovanje na ubrzanju evropskog puta.

Milatović je, komentarišući pregovore Crne Gore sa Unijom, podsjetio da je država odavno počela taj proces, ali da su izgubljene neke šanse za pristupanje Uniji.

“Mnogo suštinskih promjena urađeno je nakon 2020. godine, pogotovo onih koji se tiču unapređenja životnog standarda. Dosta smo uradili i u dijelu reforme pravosuđa. Treba da uradimo dodatni zajednički korak kako bismo zaokružili ovaj proces”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, imenovanja u pravosuđu otvorila bi prostor za zatvaranje mnogih pregovoračkih poglavlja.

“Dok sam bio ministar ekonomskog razvoja imali smo desetak poglavlja u resoru, znam da su neka od njih spremna da budu zatvorena. Optimista sam da Crna Gora ima vremena da uhvati voz i postane članica EU do 2028. godine – što je prva godina novog budžetskog okvira EU“, rekao je Milatović.

On je, odgovarajući na pitanje zašto je baš sada predstavio platformu i da li su mu to sugerisali američki zvaničnici tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), rekao da Crna Gora nema više vremena za čekanje kada je u pitanju evropska agenda.

“Trebalo bi barem, da ste i vi i građani stekli dojam da sam čovjek koji odluke donosi suvereno, i u konsultacijama sa svojim savjetnicima“, odgovorio je Milatović.

Odgovarajući na pitanje da li je platforma osnova za formiranje vlade, Milatović je rekao da je ona puno veća od bilo koje crnogorske vlade.

“Platforma je magistrala, u okviru nje biće više vlada, sa razlikama u ekonomskoj, socijalnoj politici i mnogim drugim stvarima. Ovo je magistrala oko koje kao društvo treba da se složimo. Ovo je naš zajednički imenitelj“, rekao je Milatović.

Upitan da li izlazi iz nadležnosti ako sastanak sa mandatarom Milojkom Spajićem obavlja u prostorijama predsjedništva, Milatović je rekao da to pitanje pokazuje u kakvom je jednopartijskom sistemu Crna Gora živjela.

“Razgovor između predsjednika i mandatara je legitiman i dešava se u svakoj demokratskoj državi svijeta“, kazao je Milatović.

On je rekao da je na Spajiću da predloži Skupštini vladu.

“Apel svim akterima da se uozbilje da Crna Gora konačno dobije vladu. Nadam se da će vlada već jednom biti predložena i izglasana”, rekao je Milatović.

On je rekao da će ako država ne dobije vladu, u roku od 90 dana shodno svojim ovlašćenjima, raspisati izbore.

Milatović je ponovio da od početka ima iste stavove u vezi sa formiranjem vlade i da ona treba da bude evropska.

„To znači vlada koja će biti orjentisana na implementaciju ovih stvari u okviru platforme. Da bismo dobili takvu vladu, ona bi trebalo da ima snažniju podršku u parlamentu“, smatra Milatović.

On je rekao da je ključ za formiranje vlade kod mandatara Spajića i kod onih koji formiraju vladu. “Biću surov do kraja- nemojte da svoje nesnalaženje prebacujete na predsjednika države“, rekao je Milatović.

On je poručio političkim akterima da prestanu sa prebacivanjem lopte u polje predsjednika.

Upitan da li smatra da Spajić treba da vrati mandat jer je dosta vremena prošlo a da još nema većinu za sastav vlade, Milatović je rekao da je Spajić čovjek koji je puno dobrog uradio za Crnu Goru u prethodne tri godine.

„To je čovjek koji prema svim demokratskim standardima ima pravo da bude mandatar. U kontekstu naših ustavnih ovlašćenja, to je pitanje za njega“, kazao je Milatović.

Milatović je odgovarajući na pitanje da li se miješa u sastavljanje vlade uticajem na određene poslanike Pokreta Evropa sad (PES) rekao da su njegovi stavovi jasni.

„U Crnoj Gori svi imaju pravo na svoj stav. Problemi nastaju zbog nedostatka komunikacije i tu leži rješenje problema sa poslanicama PES-a i rješenje za formiranje vlade“, zaključio je Milatović.

Govoreći o sastancima u SAD i uticaju na formiranje vlade, Milatović je kazao da crnogorsku vladu biraju crnogorski građani.

„Kao predsjednik Crne Gore branim taj stav. Što se tiče SAD, ja sam privržen zapadnim vrijednostima uključujući i to da smo suverena zemlja“, rekao je Milatović.

Komentarišući dešavanja na Kosovu, Milatović je rekao da “smo su svi zabrinuti zbog dešavanja na Kosovu”.

“Crna Gora je u potpunosti privržena dijalogu između Beograda i Prištine i stoji iza stavova EU”, kazao je Milatović.

