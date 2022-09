Marović: EU da ne šalje različite poruke

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) trebalo bi da prestane da šalje različite poruke i time stvara zabunu oko toga da li je nešto dobro ili nije za integraciju u EU, kazala je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Ona je na Tviteru/Twitter/ navela da evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji podržava inicijativu Otvoreni Balkan, dok su mnoge države članice skeptične po tom pitanju i daju prednost Berlinskom procesu.

“EU bi trebalo da prestane da šalje različite poruke i time stvara zabunu oko toga da li je nešto dobro ili nije za integraciju u EU, što je i prioritet Zapadnog Balkana”, rekla je Marović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS