Marović: EU bez jasne vizije za Zapadni Balkan

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) u kontekstu proširenja nema jasnu viziju za Zapadni Balkan, ocijenila je bivša ministarka evropskih poslova Jovana Marović, navodeći da dosadašnji pristup nije motivisao države kandidatkinje da intenziviraju reforme.

Ona je agenciji MINA kazala da poruku predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela, da bi 2030. trebalo uzeti kao godinu kada bi EU morala biti spremna za nove članice, vidi kao potrebu da se utvrdi određena dinamika procesa proširenja.

„Jer dosadašnji pristup ne daje rezultate, da se motivišu države kandidatkinje da intenziviraju reforme ako žele da uhvate ovaj voz za EU, ali i kao poziv da unutrašnje reforme u EU budu ubrzane“, dodala je Marović.

Ona je rekla da to ne bi bila nikakva garancija da će tada zaista neke države biti primljene u članstvo, jer, kako je navela, ni sa ovako nacrtanom linijom finiša nije sigurno da će zaista i biti ispunjeni kriterijumi u bilo kojoj od država.

Marović je kazala da, budući da je Evropska komisija odmah sjutradan demantovala Mišela, nema ni govora o tome da je takva najava bila rezultat konsultacija i promišljanja kako ubrzati i pomjeriti proces proširenja s „mrtve tačke“.

„Otuda nam javna neslaganja visokih zvaničnika EU govore da ne postoji jasna vizija za Zapadni Balkan i ostale države koje stoje u redu za članstvo“, smatra Marović.

Marović je podsjetila da Crna Gora ima jasne kriterijume koje mora da ispuni ako želi da poveća šanse da postane članica EU.

„I dok god smo daleko od njihovog ispunjavanja, ne možemo nikoga da krivimo za to kako nas Unija tretira nego sebe“, smatra Marović.

Upitana da li se zaista može očekivati članstvo Crne Gore u EU do 2030, Marović je odgovorila da stabilna vlada sa podrškom od najmanje 49 poslanika sa jasnom evropskom i građanskom agendom, odlučna da depolitizuje pravosuđe, zaustavi partijsko zapošljavanje i jača nezavisnost svih institucija, može u četvorogodišnjem periodu da sprovede neophodne reforme za članstvo u EU.

„Međutim, takva vlada nije ni na vidiku“, zaključila je Marović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS