Mandić tražio da mu ne dostavljaju tajne podatke

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, rekao je da, od kada je na čelu parlamenta, na sopstveni zahtjev ne dobija tajne podatke koje bi po funkciji trebalo, a kada procijeni da su mu potrebni opozvaće taj dopis.

Mandić je u intervjuu televiziji Vijesti rekao da je poslao jasnu poruku.

„Poslao sam dopise onim strukturama koje šalju predsjedniku parlamenta tajne podatke, da to meni nije potrebno za vršenje funkcije na kojoj se nalazim, kada mi bude potrebno i ako budem procijenio da mi je potrebno, opozvaću to što sam poslao“, rekao je Mandić.

On je kazao da postoji mnogo bezbjednosnih struktura, ljudi spregnutih sa organizovanim kriminalom, koji bi mogli da zloupotrebe tu situaciju „što primate tajne podatke, pa da neko pošalje recimo samo vama neki podatak“.

„A onda da se pojavi u medijima i da kroz neku istragu ispadne da ste vi jedino raspolagali sa takvim podacima“, dodao je Mandić, prenosi portal Vijesti.

On je rekao da ne želi da dođe u tu situaciju da ga, kako je naveo, neko pretvori u igračku raznih službi, „ili ljudi koji žele da se obračunaju sa našom politikom“.

Mandić je kazao da se to odnosi na sve podatke koje dobija predsjednik parlamenta a koji su označeni stepenom tajnosti.

„Dakle, ja ne želim da dobijam nijedne“, naveo je Mandić.

Na pitanje da li to što ne dobija te podatke, na neki način, otežava funkcionisanje Savjeta za odbranu i bezbjednost, Mandić je rekao da će se na sjednici, ako mu bude nešto potrebno od tih tajnih podataka upoznati sa njima.

„Prosto, ne želim da to bude u ovom kabinetu, niti želim da to dolazi u Skupštinu. Ne mislim da za odluke koje se donose na tom Savjetu da je potrebna sada neka prevelika priprema“, rekao je Mandić.

On je kazao da će Savjet odluke donositi uz visoki stepen saglasanosti, u odnosu na to kako propisuje pravilnik, a, kako je dodao, i pravilnik može da se promijeni.

Mandić je rekao da nema informaciju kada će se Savjet sastati.

„Moram reći da ne bih volio to bude u decembru jer je Skupština sa toliko tačaka i obaveza“, dodao je Mandić.

Govoreći o izboru vrhovnog državnog tužioca, Mandić je rekao da smatra da je Milorad Marković veoma dobar kandidat.

„I to što su njegove reference izuzetno dobre i predstavljaju ga u onom svjetlu kako treba da izgleda neko ko treba da obavlja tu dužnost, a da ne može da se utiče ni od strane organizovanog kriminala, ni različitih političkih struktura, niti bilo kojih stranih adresa“, rekao je Mandić.

Mandić je rekao da se još uvijek ne može reći da je postignut dogovor da novi članovi Sudskog savjeta budu Miodrag Iličković, Dražen Medojević i Fikret Kurgaš.

„Na osnovu onoga što se čuje u javnosti mislim da su to ona tri pojedinca koja su se nekeko izdvojila. Vidjećemo u srijedu da li će oni biti članovi Sudskog savjeta“, rekao je Mandić.

On je, govoreći o šefu Specijalnog policijskog tima Predragu Šukoviću, rekao da o tom kadrovskom rješenju ne misli dobro.

„Nijesam mislio ni ranije dobro. Neka iskustva koja smo imali i u vremenu koje je za nama nijesu nam ulivala nadu da se tu nije selektivno primjenjivalo i pravo i pravda, odnosno da se zloupotrebljavala moć sa kojom se raspolagalo“, kazao je Mandić.

On je rekao da ljudi koji učestvuju u građenju institucija moraju dobro da povedu računa o tome da ne prekorače ono što im daje zakon i Ustav.

„A bojim se da su i neki novi prekoračili i te kako debelo ono što im je dao zakon i Ustav“, dodao je Mandić.

