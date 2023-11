Mandić povukao akt upućen DIK-u

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić povukao je akt kojim konstatuje ostavke na poslaničke funkcije premijera Milojka Spajića i ministara, a koji je uputio Državnoj izbornoj komisiji (DIK), nakon tehničkog propusta.

Mandić je reagovao nakon što su iz opozicije protestovali što nijesu na uobičajeni način informisani o održavanju današnje sjednice parlamenta.

On je poručio da je u pitanju bila tehnička greška i da je on nakon toga reagovao i povukao akt kako bi omogućio transparentan i nesmetan rad najvišeg zakonodavnog doma.

Mandić je za TV Prva rekao da je informisao DIK da povlači akt o konstatovanju ostavki 17 poslanika i potrebi da se popune upražnjena poslanička mjesta, prenosi portal RTCG.

“U srijedu ćemo, kada bude nastavak Skupštine, konstatovati ostavke pa će DIK odraditi svoj dio posla. Poštujući opoziciju i sve one ljude koji žele da se procedure poštuju, akt je povučen”, rekao je Mandić.

On je rekao da mu je cilj je da parlament nastavi u punom sastavu, a ne na bilo koji način da se vrši opstrukcija jer je, kako je dodao, potreban dugo očekivan napredak.

Mandić je na ranije danas na sjednici konstatovao ostavke na poslaničke funkcije Milojka Spajića, Anđele Jakšić Stojanović, Filipa Radulovića, Vojislava Šimuna, Naide Nišić, Maide Gorčević, Filipa Ivanovića, Andreja Milovića.

Mandić je na sjednici konstatovao i ostavke Mirka Đukića, Srđana Pavićevića, Vladimira Martinovića, Alekse Bečića, Moma Koprivice, Dragana Krapovića, Vladimira Jokovića, Dragoslava Šćekića i Nika Đeljošaja.

Oni su, kako je rekao, ostavke podnijeli na mjesta poslanika u Skupštini zbog nespojivosti funkcija, imajući u vidu da su izabrani za članove Vlade.

