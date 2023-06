Mandić: Neću ohrabrivati Božovića da podnese ostavku

Podgorica, (MINA) – Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je da ako uhapšeni predsjednik Opštine Budva Milo Božović namjerava da podnese ostavku, neće ga ohrabrivati.

Kako je rekao Mandić, time bi Božović poslao poruku da se osjeća krivim.

“Po onome što je predstavljeno, nema elemenata krivice Božovića”, kazao je Mandić u Argumentima na Radio-televiziji Crne Gore.

Mandić je kazao da tužilaštvo tek treba da dokaže Božovićevu krivicu.

“Ako uspije, uputićemo izvinjenje, ali nemam razloga da ne vjerujem u ono što su kazali advokati i sam Božović”, kazao je Mandić.

