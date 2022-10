Mandić: Da nije bilo zakulisnih radnji, Borovinić Bojović bila bi gradonačelnica

Podgorica, (MINA) – Nositeljka liste Za budućnost Podgorice Jelena Borovinić Bojović bila bi gradonačelnica Glavnog grada da nije bilo zakulisnih radnji, saopštio je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

Koalicija Za Budućnost Podgorice osvojila je 11 mandata na lokalnim izborima u Glavnom gradu.

Mandić je rekao da je istorijska pravda da DF saopšti da je sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) završeno za sva vremena.

On je kazao da je nositeljka liste Za budućnost Podgorice Jelena Borovinić Bojović sjajno iznijela kampanju.

“Da nije bilo zakulisnih radnji, mogao bih da je predstavim kao gradonačelnicu. U pola izbornog procesa Podgorica je podijeljena u dvije opštine“, rekao je Mandić.

On je naveo da su DF mnogi otpisivali, hapsili, pokušavali da zaustave njihovu borbu.

„Mnogi su na našim leđima napravili političke karijere. Želimo da čestitamo svima koji su protiv DPS. Da im kažemo da ih doživljavamo kao naše partnere“, poručio je Mandić.

On je rekao da, nakon ovog sunovrata DPS, stiču se uslovi da počne pomirenje u Crnoj Gori.

„Posebno pomirenje u okviru pravoslavnog bića u Crnoj Gori. Mi ćemo predano raditi i težiti ka tom cilju“, rekao je Mandić.

