Lajčak: Ključne odluke donositi bez odlaganja

Podgorica, (MINA) – Poruke nove Vlade ohrabruju, kazao je specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan, Miroslav Lajčak i akcentovao da je ključne odluke potrebno donositi bez odlaganja.

Lajčak je, u razgovoru sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović, rekao da očekuje da će Crna Gora ubrzo postići i konkretan napredak na evropskom putu.

“On je kazao da poruke nove Vlade ohrabruju, akcentujući da je ključne odluke potrebno donositi bez odlaganja”, kaže se u saopštenju Skupštine.

U svijetlu aktuelnih geopolitičkih dešavanja, Lajčak je ocijenio da je rat u Ukrajini dao novi smisao politici proširenja, navodeći da upravo Crna Gora može biti primjer da je politika proširenja i dalje realna.

U tom kontekstu, Lajčak je, kako se navodi, kazao da Crna Gora može računati na pomoć EU i istakao da EU spremna da pomogne Crnoj Gori.

“On je iskazao zadovoljstvo činjenicom da se Crna Gora vratila na proevropski kurs, ističući da je naša zemlja predugo bila fokusirana na unutrašnje podjele”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku kojem je prisustvovala i šefica delegacije EU, Oana Kristina Popa, konstatovano je da kontinuirana razmjena iskustava sa evropskim zvaničnicima predstavlja značajnu priliku za unapređenje Crne Gore kao države kandidata.

Apostrofirajući važnost optimističnih poruka EU upućenih novoj parlamentarnoj većini, Đurović je kazala da evropska perspektiva ostaje trajno opredjeljenje i glavni pokretač reformi u Crnoj Gori.

“Ona je istakla da politika proširenja treba da ostane visoko na agendi EU, i da kontinuirana podrška politici proširenja ima dodatni značaj u kontekstu aktuelnih geopolitičkih zbivanja”, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Đurović, parlamentarni dijalog oko ključnih imenovanja u tužilaštvu i pravosuđu značiće krupni iskorak u pravcu integracije u EU.

S tim u vezi, ona je, kako se dodaje, naglasila da je uloga Skupštine od posebnog značaja u reformskim procesima i izrazila očekivanje da će Evropska unija prepoznati konkretna zalaganja Skupštine i Vlade.

Iz Skupštine su rekli da je Đurović upoznala sagovornike sa prioritetima tokom svog mandata, potencirajući pitanje izmjena u pravosuđu, kao i donošenje zakona o Skupštini i Vladi.

Uz konstataciju da Crnu Goru odlikuje široka saglasnost u pogledu članstva u EU, Đurović je navela da parlamentarni dijalog predstavlja preduslov reformi.

„Očekujemo da nova parlamentarna većina dâ kvalitetne odgovore na pitanja koja se tiču reformskih procesa, kao i da svi politički akteri pokažu visok stepen odgovornosti“, kazala je Đurović.

