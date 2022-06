Krivokapić: Sačekaćemo da vidimo šta piše u ugovoru, pa planirati dalje korake

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) sačekaće da vidi šta piše u ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), pa onda planirati dalje korake, kazao je počasni predsjednik te stranke i ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

On je za Euronews Srbija na NATO samitu u Madridu rekao da tema Temeljnog ugovora nije dio evropske agende aktuelne Vlade i da Evropska unija (EU) od Crne Gore traži da ispunjava agendu.

Krivokapić je, odgovarajući na pitanje da li će zbog Temeljnog ugovora napustiti Vladu, podsjetio da je pri njenom formiranju u intervjuu kazao da ako se aktuelna Vlada bude bavila evropskom agendom, a to je pitanje da Crna Gora uđe u EU što prije po zahtjevima koje Unija očekuje da se ispune, onda će trajati dvije i po godine.

“Ako ne bude ispunjavala evropsku agendu, neće trajati ni do prekosjutra”, poručio je Krivokapić.

On je kazao da će SDP sačekati da vide šta piše u Temeljnom ugovoru, pa planirati dalje korake.

“Mislio sam da smo na prošloj sjednici Vlade, koja je bila javna, dogovorili da se pregovara sa četiri eparhije koje su jedino registrovane u Crnoj Gori i da ćemo s njima sklopiti sporazum”, naveo je Krivokapić.

Kako je rekao, ko će u njihovo ime potpisati zavisi od njih koga će ovlastiti, ali taj neko mora biti u pravnom sistemu Crne Gore jer je jasan princip.

“To je akt internog prava, to je rekao ministar pravde, nema nikakvih međunarodnih elemenata kako neko sad implicira, i suvereno pravo Crne Gore je da ga sklopi i raskine kako hoće, ne radi se ni o kakvom javno-pravnom ugovoru nego o ugovoru o internom pravu Crne Gore”, kazao je on.

Prema riječima Krivokapića, niko u Vladi Crne Gore nije dobio taj dokument, i odluka će biti donijeta u skladu sa interesima Crne Gore.

“Manjinska vlada ako ne bude ispunjavala evropsku agendu, moraće da ide na izbore, jer ona nema ni legitimitet, više je u toj Vladi ministara nego poslanika”, rekao je Krivokapić u intervju, objavljeno je na sajtu SDP-a.

Kako je naveo, ako joj nije prioritet evropska agenda, nego neka druga agenda, “u ovom slučaju vidimo agenda druge crkve čak”, onda će morati ići na izbore što se tiče SDP-a.

To su, kako je kazao, istorijska pitanja koja mogu otvoriti na mnogo načina.

“Od Zakona (o slobodi vjeroispovesti) koji je usvojila prethodna Vlada, a ne otvara ga ovaj dio Vlade koji ja predstavljam da ne bi bježao od evropske agende, do ovoga što ne može biti Temeljni ugovor”, naveo je Krivokapić.

Kako je dodao, SPC u Crnoj Gori ima četiri eparhije koje su registrovane.

“Koje su, kao što vidite, vrlo razuđene, gdje je čak ukinuta tekovina mitropolita Amfilohija o episkopskom savjetu koji je formirao 2006. godine, sve to je izbrisano kad je došao novi patrijarh”, naveo je Krivokapić.

On je kazao da misli da i tu postoji mnogo problema unutar odnosa SPC u Crnoj Gori.

“S druge strane nije prioritet, smatram kao korak u kretanju u pogrešnoj temi, koji djeluje za nekoga naprijed, za nekoga unazad”, rekao je Krivokapić.

U cjelini, kako je naveo, to je pitanje koje zavisi od suvereniteta države Crne Gore.

“U cjelini, mislim da je trošenje političke energije, koja nam treba za Evropu, na temema koje se neće riješiti ni u ovom ni u sljedećim potezima na način na koji sada idu”, rekao je Krivokapić.

