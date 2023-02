Krajnje opredjeljenje Crne Gore članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Krajnje opredjeljenje Crne Gore je, uprkos zastoju na planu evropskih integracija, članstvo u Evropskoj uniji (EU), kazao je potpredsjednik Vlade i lider Bašnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz BS, Ibrahimović i funkcioneri te partije Kenana Strujić Harbić i Admir Šahmanović, razgovarali su večeras sa poslanikom Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u njemačkom parlamentu Peterom Bajerom, koji boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, izboru sudija Ustavnog suda, predsjedničkim izborima, kao i o prijevremenim parlamentarnim izborima.

Ibrahimović je zahvalio na konstantnoj pomoći koju Njemačka pruža Crnoj Gori na planu demokratizacije društva i usvajanja evropskih vrijednosti.

“Poručio je da, uprkos zastoju na planu evropskih integracija, krajnje opredjeljenje Crne Gore je članstvo u EU”, kaže se usaopštenju.

Kako je dodao, to je jedan od prioriteta u politici BS.

“Evropski put Crne Gore nema alternativu i siguran sam da će, nakon stabilizacije političkih prilika, naredna, proevropska Vlada, završiti proces pregovora sa EU, na zadovoljstvo građana Crne Gore”, rekao je Ibrahimović.

On je, kako se navodi, Bajera upoznao sa činjenicom da manje brojni narodi čine skoro četvrtinu stanovništva Crne Gore, ali da njihova zastupljenost u brojnim važnim institucijama nije na srazmjernom nivou.

Strujić Harbić kazala je da BS i CDU imaju dobru saradnju, koja se ogleda kroz članstvo u Evropskoj narodnoj partiji.

Govoreći o aktuelnom političkom trenutku u Crnoj Gori, Strujić Harbić kazala je da je dobro što će Ustavni sud biti odblokiran 27. februara.

“Ipak, došli smo u situaciju da Bošnjaci kao narod neće imati zastupnika među sudijama US. To nije bio dogovor kada smo sjeli da razgovaramo o izboru sudija US. Stranke manje brojnih naroda treba da između sebe dogovaraju četvrtog sudiju”, kazala je ona.

Šahmanović je istakao da BS daje punu podršku EU putu Crne Gore i sa posebnom pažnjom vodi računa o političkim odlukama koje mogu unaprijediti proces integracija.

“Zato moramo voditi računa o svakom narednom koraku, uvažavajući sve aspekte izlaska iz institucionalne krize, s posebnim akcentom na zastupljenost Bošnjaka u institucije sistema”, rekao je on.

Iz BS su naveli da je sastanku prisustvovao i direktor Konrad Adenauer Fondacije za Srbiju i Crnu Goru, Jakov Devčić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS