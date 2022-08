Jelušić: Šehović pokazao nesenzitivnost za egzistenciju prosvjetara

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Damir Šehović je, sazivanjem sjednice tog skupštinskog tijela za sljedeći utorak, pokazao nesenzitivnost za egzistencijalne probleme prosvjetnih radnika, ocijenila je poslanica Građanskog pokreta URA Božena Jelušić.

Ona je kazala da je sjednicu trebalo zakazati u što kraćem roku od dana prijema zahtjeva trećine članova Odbora, bez odgađanja, sa jednom tačkom dnevnog reda – stambena problematika prosvjetnih radnika u Budvi.

“Sazivanjem sjednice Odbora za sljedeći utorak, u trenutku aktuelnog štrajka prosvjetnih radnika, Šehović je pokazao nesenzitivnost za egzistencijalne probleme prosvjetnih radnika”, navela je Jelušić.

Prema njenim riječima, sazivanjem sjednice na dan održavanja vanredne sjednice crnogorskog parlamenta Šehović je pokazao da tim pitanjem ne želi suštinski da se bavi.

Jelušić smatra da je posebno upitno zašto na sjednicu Odbora nijesu pozvani predstavnici svih nosilaca imovinskih prava nad objektima u izgradnji, odnosno predstavnici četiri legitimna sindikalna odbora, ili barem Koordinacionog odbora za rješavanje stambenog pitanja prosvjetnih radnika u Budvi iz svih vaspitno-obrazovnih institucija.

“Ovim povodom upućujem oštru kritiku na datum i vrijeme sazivanja sjednice Odbora”, navodi se u saopštenju.

Jelušić je kazala da se radi o dugogodišnjem problemu, koji je određeni broj prosvjetnih radnika i njihovih porodica u Budvi trajno ostavio bez mogućnosti da riješe stambeno pitanje, izazvao podijeljenost među prosvjetarima i “arenu solidarnog stambenog ulaganja pretvorio u polje profiterstva i korupcije”.

