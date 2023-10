Izgradiće vještačke nasipe radi prevencije štete na Adi Bojani

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u što kraćem roku izgradiće vještačke nasipe radi prevencije štete izazvane erozijom na Adi Bojani, odlučila je Vlada.

Kako je saopšteno iz Vlade, na današnjoj sjednici usvojena je informacija o trenutnom stanju i potrebi sprovođenja kratkoročnih mjera izgradnje vještačkih nasipa – dina radi prevencije štete imovini HTP Ulcinjska rivijera izazvane erozijom na Adi Bojani i obezbjeđivanja uslova za narednu turističku sezonu.

U informaciji se navodi da je neophodno ponovno postavljanje vještačke – privremene dine, s obzirom na to da iskustvo izvođenja ovih radova tokom prethodne dvije godine ukazuje na efikasnost zaštite tokom zimskog perioda, čime bi se zaštitili od erozije objekti na prvoj liniji od mora.

“U tom cilju zaduženo je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da u što kraćem roku realizuje projekat izgradnje vještačkih dina, odnosno nasipa, kao privremene sezonske mjere za zaštitu plaže na Adi Bojani, i to iz sredstava sopstvenog budžeta, u iznosu 45 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila plan upravljanja u kriznim situacijama u slučaju pojave afričke kuge kod svinja sa ciljem smanjivanje rizika i opasnosti od pojave te bolesti.

Iz Vlade su rekli da je plan usvojen radi sprečavanja unosa virusa i stvaranje uslova za nesmetan promet svinja i proizvoda od svinjskog mesa.

Dodaje se da su razlozi za donošenje plana proistekli iz potrebe stvaranja kontrolne strategije i mjera koje će se primjenjivati, a utvrđene su propisima Crne Gore i u potpunosti su s skladu sa propisima i strategijom iskorjenjivanja afričke kuge svinja u Evropskoj uniji.

“Dodatno, ova bolest je prisutna u susjednim zemljama – Srbija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Kosovo, što predstavlja povećani rizik i opasnost od njene pojave u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će krizni plan doprinijeti blagovremenom otkrivanju bolesti i brzoj reakciji nadležnih organa u cilju sprečavanja, širenja i iskorjenjivanja bolesti, radi očuvanja stočnog fonda i smanjenja ozbiljnih socijalno-ekonomskih negativnih posljedica po državu i region.

Na sjednici Vlade je usvojena informacija o potpisivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija medicinskih sestara opšte njege, doktora veterinarske medicine, farmaceuta i babica u kontekstu Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi i prihvaćen tekst Sporazuma koji će biti potpisan na Samitu lidera Berlinskog procesa 16. oktobra u Tirani.

“Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je jačanje regionalne saradnje kroz mogućnost integrisanja stručnih lica na tržištu rada u regionu po principu automatskog priznavanja profesija koje Sporazum reguliše, jačanje dobrosusjedskih odnosa, bolje ekonomske integracije i infrastrukturne povezanosti”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se zaključivanjem tog međunarodnog akta potvrđuje posvećenost Crne Gore unapređenju regionalne saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana, ali i dalji napredak u pregovorima sa EU u okviru Poglavlja tri – pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga.

Vlada je usvojila i informaciju o zaključivanju implementacionog sporazuma između ministarstava odbrane Slovenije i Crne Gore o saradnji na području vojne obuke na osnovu zajedničke nabavke dinamičkih simulatora za JLTV 4×4 vozila sa integrisanim stanicama za naoružavanje visoke rezolucije i prihvatila tekst Sporazuma.

“U diskusiji je istaknuto da bi se uz korišćenje simulatora značajno smanjili troškovi obuke, odnosno 80 do 90 odsto obuke realizovalo bi se na ovaj način, dok bi sami završetak obuke, tj. 10 do 20 odsto, iziskivao trošenje budžetskih sredstava”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da ukupni troškovi za nabavku dva dinamička simulatora, uključujući dokumentaciju i obuku, iznose dva miliona EUR.

“Sporazumom se Ministarstvo odbrane Slovenije ovlašćuje da u ime i za račun Ministarstva odbrane Crne Gore izvrši nabavku simulatora”, rekli su iz Vlade.

Vlada je dala je saglasnost za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta, tj. rekonstrukciju magistralnog puta M-3 (M-18) Šćepan Polje – Nikšić, dionica: Jasenovo polje – Vidrovan.

Pojašnjava se da planirana rekonstrukcija podrazumijeva proširenje postojećeg puta sa sadašnjih 6,5 na 7,1 metar, dužine oko 5,5 kilometara, čime se stvaraju povoljniji uslovi za saobraćaj i povećanje bezbjednosti saobraćaja na teritoriji opštine Nikšić, kao i uslovi za lakšu i bržu povezanost sa opštinama Šavnik, Plužine i Žabljak, kao i susjednom državom Bosnom i Hercegovinom.

Iz Vlade je saopšteno da je ugovor o izvođenju radova potpisan sa kompanijom „Mehanizacija i programat” iz Nikšića, u vrijednosti od 3.772.979 EUR sa PDV-om.

