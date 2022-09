Imenovana OIK Zeta

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore imenovala je danas Opštinsku izbornu komisiju (OIK) Zeta.

Za predsjednicu tog tijela izabrana je Nela Anđušić, za zamjenika predsjednice Miloš Kavarić, a za sekretarku komisije Tijana Trifunović.

Za članove komisije izabrani su Nada Ulićević, Veljko Kostić, Marina Stanović i Pavle Canović, a za njihove zamjenike Jasmina Vujačić, Milica Kaluđerović, Anđelija Otović i Tomica Knežević.

Za izbor članova OIK-a glasalo je 49 poslanika, 39 je bilo za, deset uzdržano.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica rekao je da u istoriji izbora nije zabilježena “pravna lakrdija koju imamo od početka predlaganja, do odluka kojima je promijenjen status Zete”.

Prema njegovim riječima, epilog lakrdije je da je presjednik države Milo Đukanović raspisao triput izbore za Podgoricu.

“Epilog je i da gradska opština u sred izbornih procesa dobija status samostalne opštine. Lakrdija je izvedena u režiji onih koji su prekrojili granice Zete, radi prekrajanja izborne volje građana i to je učinjeno u režiji onih koji su režirali duplim pasovima antiustavno ponašanje 19, odnosno 20. septembra ove godine”, rekao je on.

Prema ocjeni Koprivice, zakoni kojima je proglašena samostalnost Zete su neustavni.

“Građani Zete su izgubili prava koja su imali na početku izbornog pricesa. Imali su pravo da biraju i budu birani za Skupštinu Glavnog grada. Oni to pravo u momentu održavanja izbora neće imati”, rekao je Koprivica.

Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević podsjetio je da je ta partija predložila dva vanredna zasijedanja.

“Onu na kojoj bi glasali za sudije za Sudski savjet. Druga inicijativa tiče se ovoga što je pred nama”, kazao je Rakočević.

On je rekao da ako danas izaberu OIK stvoriće neophodne preduslove za održavanje izbora u Zeti.

“Neće biti nelogično da oni, koji nijesu htjeli da Zeta bude samostalna, uskrate glas i za OIK i spriječe održavanje izbora u Zeti”, kazao je Rakočević.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Slaven Radunović rekao je da će biti izbora u Zeti i da će DPS vidjeti kako će proći.

“Nije bio cilj da se pomogne Zeti, nego Ivanu Vukoviću i njegovoj listi u Podgorici”, kazao je Radunović.

Poslanik Demokrata Vladimir Martinović rekao je da se ta partija odavno bori da Zeta bude nezavisna, ali na način kako to podrazumijevaju evropski standardi i onako kako to žele građani Zete.

“Ako imate situaciju da građani izlaze na ulice, znajte da se nije uradilo nešto što je od vitalnog značaja za građane Zete. Uradio se politički inženjering kojim pokušavaju neki da sačuvaju vlast u Podgorici”, kazao je Martinović.

Martinović je rekao da građani ne zaslužuju da “gazite njihova ustavom garantovana prava, kršite zakone i tumačite Ustav onako kako vama odgovara”.

