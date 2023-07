HRA: RS i BiH da sarađuju sa Crnom Gorom povodom ratnog zločina nad porodicom Klapuh

Podgorica, (MINA) – Republika Srpska i Bosna i Hercegovina (BiH) treba da sarađuju sa Crnom Gorom da bi trojica, koji su živi, osuđenih u ratnom zločinu nad porodicom Klapuh, bili izvedeni pred lice pravde.

Iz HRA su kazali da se sjutra navršava 31 godina od ratnog zločina nad porodicom Klapuh, koji su na teritoriji Crne Gore izvršili pripadnici vojske Republike Srpske.

Kako se navodi u saopštenju HRA, iako je to bio prvi ratni zločin koji je pravosnažno presuđen u Crnoj Gori još 1996, samo jedan od petorice osuđenih je izdržavao zatvorsku kaznu.

“Da bi preostala trojica osuđenih, koji su živi, bili izvedeni pred lice pravde, neophodno je da sa Crnom Gorom sarađuju Republika Srbija I BiH”, kaže se u saopštenju.

Do toga će, kako se dodaje, eventualno doći ako crnogorski ministar pravde pokaže interes da izvrši pritisak na Srbiju da poslije više od sedam godina odgovori na zahtjev Crne Gore za izručenje osuđenog Zorana Vukovića i sazna konačan stav BiH o primjeni prava prema Radomiru Kovaču i Zoranu Simoviću u tom predmetu.

“HRA se pridružuje prošlogodišnjem apelu Aleksandra Saše Zekovića, aktiviste za ljudska prava da se posmrtni ostaci porodice Klapuh sahrane na dostojanstven način, o trošku države i sa državnim počastima na mjestu koje odredi porodica, posebno obzirom na činjenicu da presuda nije izvršena poslije skoro tri decenije”, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su rekli da su Hasan, Ferida i Sena Klapuh sahranjeni na privremenom groblju kod Trebjese, gdje se sahranjuju oni koji nemaju nikog iz porodice.

Kako se dodaje, sahranila ih je Opština Nikšić.

Hasana Klapuha, njegovu suprugu Feridu i kćerku Senu ubili su u Plužinama, 6. jula 1992. godine pripadnici odreda “Dragan Nikolić” Vojske Republike Srpske, njih četvorica, koji su za to ubistvo, kvalifikovano kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva, pravosnažno osuđeni u Crnoj Gori još 1996. godine.

Viši sud u Podgorici je Janka Janjića, Radomira Kovača, Zorana Simovića i Zorana Vukovića osudio na po 20 godina zatvora, a njihovog pomagača Vidoja Golubovića, na osam mjeseci, zbog neprijavljivanja krivičnog djela i izvršilaca.

Suđenju je prisustvovao samo Golubović, koji je jedini i izdržao izrečenu kaznu, dok je ostalima suđeno u odsustvu jer su bili u bjekstvu.

Iz HRA su rekli da je sud utvrdio da su okrivljeni tri člana porodice Klapuh za novac prevezli iz Foče u Crnu Goru.

“Kada su stigli nadomak brane Mratinje, na rijeci Pivi, pucali su u njih i gurnuli ih niz liticu”, kazali sui z HRA.

Ta nevladina organizacija se ministru pravde Crne Gore Marku Kovaču, povodom ovog predmeta obraćala ukupno pet puta, u junu, julu, septembru i novembru 2022. godine, i u junu 2023, ali do danas nijesu dobili nikakav odgovor o tome šta je Vlada preduzela da bi Vukovića, Kovača i Simovića privela pravdi.

Iz HRA su rekli da je odgovor izostao i od predsjednika Vlade u tehničkom mandatu Dritana Abazovića.

