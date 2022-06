Herbičkova: Crna Gora što prije da isporuči konkretne rezultate

Podgorica, (MINA) – Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji (EU) mora što prije da isporuči konkretne rezultate koji bi bili svjedočanstvo njene jasne opredjeljenosti i pokazatelj da je prepoznala trenutak i znala da ga iskoristi, poručila je ambasadorka Češke Janina Hrebičkova.

Ona je, u razgovoru sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović, kazala da Češka ostaje do kraja i bezuslovno posvećena evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i integracionim procesima Crne Gore.

Iz Skupštine su kazali da je Hrebičkova kazala da je Češka spremna da pruži ekspertsku i svaku drugu vrstu podrške našoj zemlji u cilju ubrzanja procesa pristupanja Crne Gore EU, a sve u svijetlu narednog češkog predsjedavanja Savjetom EU.

“Hrebičkova je naglasila da Crna Gora na tom putu mora što prije isporučiti konkretne rezultate koji bi bili svjedočanstvo njene jasne opredjeljenosti i pokazatelj da je prepoznala trenutak i znala da ga iskoristi”, kaže se u saopštrnju.

Tom cilju, kako je poručila, treba podrediti sve resurse – ljudske, političke i društvene.

„Vi možete, vas poštuju, vide i čuju. Na tom putu smo spremni da vam pružimo maksimalnu pomoć”, kazala je Herbičkova.

Ona je kazala da je posebno raduje činjenica da se sve snažnije osvješćuje činjenica o važnosti i značaju pozicioniranja žena na liderskim pozicijama, što je, kako je dodala, uslov da se u društvenim i političkim procesima ide naprijed.

Ističući da dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Češke počivaju na bliskim istorijskim i kulturološkim vezama, Đurović je rekla da očekuje da će sadržajna bilateralna saradnja biti dodatno osnažena i proširena u svim poljima od zajedničkog interesa, čemu bi dodatno doprinijelo dalje intenziviranje političkih kontakata na najvišem nivou.

Đurović je, kako se dodaje, istakla da je uvjerena da će saradnja sa Hrebičkovom, čije diplomatsko iskustvo svjedoči o dobrom poznavanju prilika na ovim prostorima, predstavljati dodatni podsticaj daljem jačanju partnerskih odnosa dvije zemlje.

Đurović je, ističući da proces evropske integracije Crne Gore nema alternativu, i da postoji čvrsto opredjeljenje da se istraje u reformskim procesima, naglasila da je primaran spoljnopolitički cilj jasan, i da je težnja da se na kvalitetan način završi proces pristupnih pregovora i Crna Gora postane sljedeća članica EU.

“Na tom putu, kako je naglasila predsjednica Skupštine, naša zemlja izuzetno cijeni svesrdnu podršku koju Češka pruža integraciji država Zapadnog Balkana u EU, sa posebnim osvrtom na dosadašnju političko-ekspertsku pomoć Češke evropskoj integraciji Crne Gore, uz očekivanja i nadu da će se podrška nastaviti”, kaže se u saopštenju.

U svijetlu globalnih političkih aktuelnosti, najprije dešavanja u Ukrajini, Đurović je, kako se navodi, ocijenila da je potrebno pokazati zajedništvo.

Ona je poručila da je Crna Gora beskompromisno partner EU članicama i odgovorna NATO saveznica.

“Kao takva, Crna Gora je posvećena ispunjavanju obaveza koje proističu iz članstva u NATO i opredijeljena je da doprinese regionalnoj stabilnosti”, rekla je Đurović.

Ona je, kako se navodi, ukazala i na neophodnost postizanja kvalitetnog dijaloga oko krucijalnih pitanja, akcentujući ona u poglavljima 23 i 24, i da je suštinski važno doći do važnih imenovanja u sferi pravosuđa i rekla da očekuje da će politički subjekti po tom pitanju postići dogovor.

“Đurović je ukazala na važnost parlamentarnog partnerstva i sa tim u vezi iskazala interes za daljim jačanjem saradnje zakonodavnih domova Češke i Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

