Fiorentina i Olimpijakos sjutra za trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Fiorentine i Olimpijakosa odigraće sjutra u Atini finalni meč Lige konferencije.

Fiorentina, drugi put uzastopno igra za trofej Lige konferencije, nakon što je prošle godine u Pragu bolji bio Vest Hem 2:1.

Ekipa iz Firence u klupskoj istoriji ima jedan evropski trofej, Kup UEFA osvojen 1961. godine.

Fiorentina je jedan od 15 timova koji je igrao finala sva tri najjača klupska evropska takmičenja.

Bila je finalista Kupa šampiona 1957, Kupa pobjednika kupova 1962. i Kupa UEFA 1990. godine.

Olipijakos do je ove godine nije bio akter finala nekog evropskog takmičenja.

Najznačajniji rezultati na evropskoj sceni bili su mu četvrtfinala Lige evropskih šampiona 1999. i Kupa pobjednika kupova 1993. godine.

Finalni meč u Atini počeće u 21 sat.

