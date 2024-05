Luštica može da nadmaši elitne turističke destinacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima ogroman potencijal, a Luštica je biser koji bi mogao da nadmaši elitne turističke destinacije Evrope, ocijenjeno je na sastanku premijera Milojka Spajića i predstavnika Orascom developmenta na čelu sa predsjednikom, Nagibom Samihom Savirisom.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Vlade, zaključeno da su dosadašnja ulaganja u Luštica bej tek djelić onoga što investitor planira, pa je zato važno da administracija efikasno odgovori na zahtjeve za ubrzanje projekata i početak novih investicija.

Spajić je kazao da su brojne reforme na polju jačanja vladavine prava, koje bi trebalo da budu potvrđene i kroz dobijanje IBAR-a, podstrek i za investitore.

„Vjerujem da je to dobra poruka i za sve one koji dolaze da koriste vaše usluge“, rekao je Spajić koji je naglasio da će razvojem putne infrastrukture i aerodroma, biti olakšano da ambiciozni planovi u Luštici bej rezultiraju benefitima za sve.

Iz kompanije, koja razvija veliki projekat na Luštici, poručili su da su spremni da ubrzaju investicije i da su zbog toga zadovoljni saradnjom sa ministarstvima i nadležnim institucijama, od formiranja 44. Vlade.

Izvršni direktor kompanije Omar el Hamamsi kazao je da su zadovoljni odnosom koji država ima prema njihovim naporima da prošire posao.

„Tek smo počeli sa ulaganjima, jer zaista mislimo da Luštica ima ogroman potencijal. Želimo dobru saradnju, jer imamo planove za narednih deset, 20, pa i 50 godina“, dodao je El Hamamsi.

Kako se dodaje, u tom kontekstu razgovarano je o svim otvorenim pitanja, koje je neophodno riješiti kako bi se nesmetano razvijali potencijali na Luštici.

Naglašeno je da se sve odvija željenom dinamikom što je osnov za još produktivniju saradnju.

„Apostrofirano je i da je za poboljšanje poslovanja vrlo važna edukacija kadrova i u tom smislu će biti organizovani zajednički seminari za usavršavanje zaposlenih, zajedno sa švajcarskim ogrankom kompanije“, rekli su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS